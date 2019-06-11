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Происшествия

Пытался доплыть до острова: 13-летний мальчик утонул в Ине из-за сильного течения

Спасатели продолжают искать пропавшего ребёнка

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Сегодня спасатели планируют возобновить поисковые работы

Фото: Анна Золотова / НГС

Новосибирские спасатели рассказали подробности гибели 13-летнего подростка, который пропал 10 июня во время купания в реке Иня: мальчик не рассчитал своих сил, когда пытался доплыть до острова.

«Как удалось выяснить, погибший на воде ребёнок приехал в гости к бабушке из другого города, и вместе с ещё двумя ребятами отправился отдыхать на речку Иня, в районе автомобильного моста на Новолуговое. В какой-то момент он решил доплыть до небольшого островка, расположенного метрах в двадцати от берега, но захваченный течением проплыл мимо. Когда он начал тонуть, его друзья бросились по берегу за ним следом, но было уже поздно. В данном месте река имеет поворот, течение сильное, глубина большая, а вода достаточно холодная», — сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

Спасатели уточнили, что сообщение об этом происшествии поступило в МАСС в 18:25. На поисковые работы выехали водолазы: они приступили к поискам мальчика примерно через полтора часа после его гибели.

«Как показывает практика, за это время тело уносится течением на достаточно большие расстояния. Водолазами было обследовано дно реки в месте трагедии, а также ниже по течению на площади не менее 500 квадратных метров. Также на лодке были проверены берега реки ниже по течению, прибрежные кусты и отмели. Проводились беседы с местными жителями и рыбаками с просьбой внимательно осмотреть берега ниже по течению. Водолазные поиски были прекращены с наступлением темноты, но продолжатся сегодня днём», — рассказали спасатели.

В аварийно-спасательной службе уточнили, что только за последние два года в реке Иня утонули семь человек, в том числе трое детей.

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КОММЕНТАРИИ (24)

Калинка
11 июн 2019 в 10:33

Ребёнок в 8 классе. На уроках обж изучают цунами, вулканы, техногенные катастрофы. Но элементарные правила поведения на воде нет. Дети не знают какие могут быть последствия. Рассказывали бы поподробнее о местных объектах, что иня опаснее чем кажется. А то Африку изучаем, не зная родного края.

Гость
11 июн 2019 в 11:12

Кто в курсе откуда на Ине появилось такое течение, раньше его не было?

somebody
11 июн 2019 в 10:30

Иня с виду узкая река, кажется легко переплыть, но имеет сильное течение. Тоже в детстве много раз порывался махнуть на тот берег, рукой ведь подать, но так и не решился рискнуть. Как видно не зря.