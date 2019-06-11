11 июня вторник
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 4/10
usd 64.79
eur 73.21
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +15°С
Пробки 4/10
usd 64.79
eur 73.21
Происшествия

Подросток пропал при купании в Ине: водолазам не удалось его найти

Происшествие случилось в частном секторе Первомайского района

Поделиться

2 714
7 Обсудить

Все новости

Все новости

Вчера спасатели не смогли отыскать пропавшего мальчика

Фото: Татьяна Фатеева / архив НГС

В понедельник, 10 июня, 13-летний мальчик пропал в реке Иня в Первомайском районе Новосибирска.

Происшествие случилось в районе улицы Комбайнёров, сообщила Муниципальная аварийно-спасательная служба в своём паблике в соцсети «ВКонтакте».

По данным спасателей, работавших по этому вызову с 18:25 до 21:30, мальчик пропал во время купания.

«Проведены поисковые, водолазные работы на площади 500 квадратных метров. Осмотрена береговая линия реки. Подросток 2006 года рождения не обнаружен. Поиски будут продолжены», — передали в аварийно-спасательной службе.

Корреспондент НГС выясняет подробности происшествия.

Сейчас в Новосибирске есть только одно место, где официально разрешено купаться, — это пляж «Наутилус» на берегу Оби. О его открытии накануне объявили спасатели. При этом в Муниципальной аварийно-спасательной службе попросили горожан воздержаться от купания до тех пор, пока вода в реке не прогреется до 20 градусов.

По теме

ТЕКСТ

Ольга Хмелевская

ТЕГИ

МАССПропал подросток

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (7)

Фото пользователя
ахнатка
11 июн 2019 в 09:37

Вода еще очень холодная, неужели уже купаются?

Фото пользователя
учите географию
11 июн 2019 в 09:14

Иня - коварная река. Если зацепился за корягу, то могут никогда не найти...

Служили Вместе Мы У Генерала Кумова
11 июн 2019 в 09:43

На улице холодрыга ! Какие купания ?