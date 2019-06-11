Подросток пропал при купании в Ине: водолазам не удалось его найти

В понедельник, 10 июня, 13-летний мальчик пропал в реке Иня в Первомайском районе Новосибирска.



Происшествие случилось в районе улицы Комбайнёров, сообщила Муниципальная аварийно-спасательная служба в своём паблике в соцсети «ВКонтакте».



По данным спасателей, работавших по этому вызову с 18:25 до 21:30, мальчик пропал во время купания.



«Проведены поисковые, водолазные работы на площади 500 квадратных метров. Осмотрена береговая линия реки. Подросток 2006 года рождения не обнаружен. Поиски будут продолжены», — передали в аварийно-спасательной службе.

