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Происшествия

В ГИБДД рассказали о травмах пешехода, которого сбила «девятка» на «Золотой Ниве»

Пострадавшим оказался 36-летний мужчина

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Пешеход попал под машину при попытке перейти дорогу

Фото: предоставлено группой пропаганды БДД ГИБДД Новосибирска

В Госавтоинспекции Новосибирска рассказали, какие травмы получил пешеход, попавший сегодня ночью под машину в районе станции метро «Золотая Нива».

ДТП случилось в 00:10 возле дома № 45/1 по улице Кошурникова, сообщили корреспонденту НГС в группе пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД.

«Водитель [19]88 года рождения, двигаясь на автомобиле ВАЗ девятой модели по улице Кошурникова со стороны Федосеева в сторону Бориса Богаткова, <…> совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу», — рассказали в автоинспекции.

В ведомстве уточнили, что в ДТП пострадал 36-летний мужчина. 

«Он был отправлен с черепно-мозговой травмой в больницу. <…> Сейчас предстоит установить, кто именно из участников нарушил правила дорожного движения — водитель не предоставил преимущество пешеходу либо пешеход шёл в непосредственной близости от пешеходного перехода с нарушением», — добавили в группе пропаганды.

Пострадавшего увезли в больницу

Фото: предоставлено группой пропаганды БДД ГИБДД Новосибирска

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ДТП с пешеходомГИБДД

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КОММЕНТАРИИ (4)

Solaris
11 июн 2019 в 09:08

"...либо пешеход шёл в непосредственной близости от пешеходного перехода с нарушением". Возможен вариант, когда водитель сбил пешехода на переходе, а тот отлетел от перехода. Возможно, пешеход переходил не по переходу а в нескольких сантиметрах от него. Но многие водители в силу различных причин не видят стоп-линию, не видят табличку "Стоп", или светофор и зачастую останавливаются или непосредственно перед пешеходной дорожкой или конкретно на ней.

ехидна нск
11 июн 2019 в 09:13

Локоть, где камеры ?

Мымр
11 июн 2019 в 09:45

Ох уж эти леворульки