В ГИБДД рассказали о травмах пешехода, которого сбила «девятка» на «Золотой Ниве»

В Госавтоинспекции Новосибирска рассказали, какие травмы получил пешеход, попавший сегодня ночью под машину в районе станции метро «Золотая Нива».
ДТП случилось в 00:10 возле дома № 45/1 по улице Кошурникова, сообщили корреспонденту НГС в группе пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД.
«Водитель [19]88 года рождения, двигаясь на автомобиле ВАЗ девятой модели по улице Кошурникова со стороны Федосеева в сторону Бориса Богаткова, <…> совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу», — рассказали в автоинспекции.
В ведомстве уточнили, что в ДТП пострадал 36-летний мужчина.
«Он был отправлен с черепно-мозговой травмой в больницу. <…> Сейчас предстоит установить, кто именно из участников нарушил правила дорожного движения — водитель не предоставил преимущество пешеходу либо пешеход шёл в непосредственной близости от пешеходного перехода с нарушением», — добавили в группе пропаганды.