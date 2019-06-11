В ГИБДД рассказали о травмах пешехода, которого сбила «девятка» на «Золотой Ниве»

Solaris 11 июн 2019 в 09:08

"...либо пешеход шёл в непосредственной близости от пешеходного перехода с нарушением". Возможен вариант, когда водитель сбил пешехода на переходе, а тот отлетел от перехода. Возможно, пешеход переходил не по переходу а в нескольких сантиметрах от него. Но многие водители в силу различных причин не видят стоп-линию, не видят табличку "Стоп", или светофор и зачастую останавливаются или непосредственно перед пешеходной дорожкой или конкретно на ней.