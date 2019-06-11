Названа самая популярная у новосибирцев модель авто

Эксперты аналитического агентства «Автостат» рассказали о том, какие машины предпочитают покупать жители 16 российских городов-миллионников: у новосибирцев самой популярной моделью среди новых авто оказалась KIA Rio.



Специалисты выяснили, что всего с января по апрель 2019 года жители Новосибирска купили 305 новых KIA Rio. Эта же модель лидирует ещё в четырёх городах с населением больше 1 миллиона жителей: в Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Другая корейская модель — Hyundai Creta — обогнала конкурентов по объёмам продаж в Красноярске.

