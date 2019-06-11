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Дороги и транспорт

Названа самая популярная у новосибирцев модель авто

В неё влюблены жители пяти российских городов-миллионников

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В Новосибирске лидером рынка оказалась KIA Rio — эта модель пользуется популярностью ещё в четырёх городах-миллионниках

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Эксперты аналитического агентства «Автостат» рассказали о том, какие машины предпочитают покупать жители 16 российских городов-миллионников: у новосибирцев самой популярной моделью среди новых авто оказалась KIA Rio.

Специалисты выяснили, что всего с января по апрель 2019 года жители Новосибирска купили 305 новых KIA Rio. Эта же модель лидирует ещё в четырёх городах с населением больше 1 миллиона жителей: в Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Другая корейская модель — Hyundai Creta — обогнала конкурентов по объёмам продаж в Красноярске.

«LADA Granta возглавляет рейтинги продаж в Уфе и Омске. Другая модель АВТОВАЗа, LADA Vesta, является безусловным лидером сразу в шести городах: в Перми, где объём модели за январь — апрель составил 694 штук, в Самаре (588 штук), Воронеже (531 штука), Екатеринбурге (516 штук), Челябинске (384 штуки) и Волгограде (336 штук)», — сообщили в «Автостате».

В Москве самой продаваемой новой машиной оказался Volkswagen Polo, а в Санкт-Петербурге — Hyundai Solaris.

Первые выводы о том, что в Новосибирске сменился лидер продаж среди новых машин, аналитики сделали ещё в начале весны. Прежде новосибирцы чаще всего отдавали предпочтение кроссоверу Hyundai Creta

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КОММЕНТАРИИ (6)

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сертификат
11 июн 2019 в 08:07

Популярная не у Новосибирцев, а у таксистов в Новосибирске.
Не плохая, кстати. Для такси самое то.

Andre
11 июн 2019 в 08:30

при серьезной аварии у водителя и пассажиров этих машин нет шансов остаться в живых , а о минимальных удобствах в виде автопарковки, держания полосы движения, гибридной установки, контроля до впереди идущей машины и круиз контроля и мечтать не приходится , лохматые ведра косорульки такие опции предлагают с десятого года не говоря уже о современных представителях косорылого автосообщества сообщества

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
11 июн 2019 в 08:27

КИА Рио популярна у новосибирских женщин, а не у новосибирцев.

В жизни не сяду в КИА Рио, Тойоту РАВ4, весь модельный ряд "Мазды".
Ибо эти машины в Новосибирске - женские.