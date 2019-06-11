Названа самая популярная у новосибирцев модель авто

Эксперты аналитического агентства «Автостат» рассказали о том, какие машины предпочитают покупать жители 16 российских городов-миллионников: у новосибирцев самой популярной моделью среди новых авто оказалась KIA Rio.
Специалисты выяснили, что всего с января по апрель 2019 года жители Новосибирска купили 305 новых KIA Rio. Эта же модель лидирует ещё в четырёх городах с населением больше 1 миллиона жителей: в Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.
Другая корейская модель — Hyundai Creta — обогнала конкурентов по объёмам продаж в Красноярске.
«LADA Granta возглавляет рейтинги продаж в Уфе и Омске. Другая модель АВТОВАЗа, LADA Vesta, является безусловным лидером сразу в шести городах: в Перми, где объём модели за январь — апрель составил 694 штук, в Самаре (588 штук), Воронеже (531 штука), Екатеринбурге (516 штук), Челябинске (384 штуки) и Волгограде (336 штук)», — сообщили в «Автостате».
В Москве самой продаваемой новой машиной оказался Volkswagen Polo, а в Санкт-Петербурге — Hyundai Solaris.
Первые выводы о том, что в Новосибирске сменился лидер продаж среди новых машин, аналитики сделали ещё в начале весны. Прежде новосибирцы чаще всего отдавали предпочтение кроссоверу Hyundai Creta.