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Происшествия

Годовалый ребёнок выпал из окна многоэтажки в Кировском районе

На место происшествия приехала скорая, но спасти малыша не удалось

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Сотрудники полиции начали проверку

Фото: Александр Ощепков / НГС

Вечером 10 июня в Кировском районе на улице Петухова годовалый ребёнок выпал с шестого этажа, сообщение об этом поступило на номер 112. 

В службе уточнили, что сообщение об этом поступило в 19 часов вечера. На место происшествия приехала скорая, но спасти ребёнка не удалось. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее мы писали о том, что в полиции просят новосибирцев не оставлять детей без присмотра и следить за открытыми окнами и окнами с москитными сетками.

«За 2018 год в разных районах города Новосибирска и области в результате падений из окон пострадало более 20 несовершеннолетних детей. Проведенный анализ показал, что в большинстве случаев это дети в возрасте от одного до девяти лет, как правило, во всех случаях падения дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели (стулья, кресло, подставки), стоящие рядом с подоконником, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней, либо вообще окно оставалось открытым», — прокомментировали в следственном управлении СК РФ по НСО.

Из объяснений, которые получали следователи, родители воспринимают москитные сетки как средство, которое может обезопасить. 

«Внешне они создают иллюзию, будто окно закрыто, и дети облокачиваются на них, однако конструкция таких сеток слишком слаба, чтобы выдержать вес ребенка, они просто не рассчитаны на такие нагрузки», — добавили в СК.

В ведомстве также просят ставить на окна фиксаторы и не надеяться на сетку.

В мае в Калининском районе Новосибирска одиннадцатилетний ребёнок упал с десятого этажа — тогда мальчик погиб на месте.

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КОММЕНТАРИИ (1)

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учите географию
11 июн 2019 в 03:28

146 процентов, что криминал... Годовалые-то ходят не все, а уж залезть на окно такой ребенок точно не в состоянии. Очень жаль, но это же Петухова... контингент левого берега никуда не деть :(