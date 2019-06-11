Годовалый ребёнок выпал из окна многоэтажки в Кировском районе

Вечером 10 июня в Кировском районе на улице Петухова годовалый ребёнок выпал с шестого этажа, сообщение об этом поступило на номер 112.



В службе уточнили, что сообщение об этом поступило в 19 часов вечера. На место происшествия приехала скорая, но спасти ребёнка не удалось. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее мы писали о том, что в полиции просят новосибирцев не оставлять детей без присмотра и следить за открытыми окнами и окнами с москитными сетками.

«За 2018 год в разных районах города Новосибирска и области в результате падений из окон пострадало более 20 несовершеннолетних детей. Проведенный анализ показал, что в большинстве случаев это дети в возрасте от одного до девяти лет, как правило, во всех случаях падения дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели (стулья, кресло, подставки), стоящие рядом с подоконником, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней, либо вообще окно оставалось открытым», — прокомментировали в следственном управлении СК РФ по НСО.

