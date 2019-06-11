Новосибирск признали непривлекательным для трудовых мигрантов

Ģĥøşŧ 11 июн 2019 в 03:19

Ага. Вроде всё неплохо.... Ну, как сказать.....

Я тоже детство прожил спокойно и знаю....

Блин, что за ерунда?..



"Вышел немец из тумана,

Вынул ножик из кармана,

Буду резать, буду бить —

С кем останешься дружить?"



Ну и продвинутое:



"Вышел месяц из тумана

Вынул ножик из кармана.

Буду резать, буду бить

Все равно тебе водить.

А за месяцем луна,

Черт повесил колдуна,

А колдун весел,весел

И в помойку залетел.

А в помойке жил Борис

Председатель дохлых крыс,

А жена его Лариска Замечательная краска

Он жену не полюбил

Взял топор и зарубил

А жена не умерла

Взяла деньги и ушла.

И пришла она к соседке

Одолжила две таблетки( или котлетки)

А соседка не дала

Видно жадная была!"



:) Вот так, ребятки и девчатки...

Будущее зависит от нас...