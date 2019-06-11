11 июня вторник
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 0/10
usd 64.79
eur 73.21
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +15°С
Пробки 0/10
usd 64.79
eur 73.21
Экономика

Новосибирск признали непривлекательным для трудовых мигрантов

Город занял 14-е место в рейтинге городов, в которых выгодно работать трудовым мигрантам

Поделиться

514
5 Обсудить

Все новости

Все новости

 Всего в список вошли 16 городов

Фото: НГС

Новосибирск оказался внизу рейтинга городов, в которых выгодно работать трудовым мигрантам, — город занял 14-е место. Список составил сервис по подбору вакансий Аdzuna.ru.

Авторы рейтинга проанализировали соотношение средней зарплаты с расходами на аренду жилья, питание, транспорт и здравоохранение. В Новосибирске при средней зарплате в 33 169 рублей, средней арендой плате за съем однушки — 15 517 рублей и прожиточном минимуме — 10 552 рублей у среднестатистического мигранта останется на руках 7 100 рублей

Всего в список вошли 16 городов. Самым выгодным для проживания приезжих признали Воронеж, на втором месте Красноярск, на третьем — Омск. Последнее место рейтинга заняла Москва.

Вчера специалисты по вопросам миграции рассказали, откуда люди переезжают в Новосибирск. Так, в город чаще всего переезжают жители Алтайского края, Кемеровской и Иркутской областей, Якутии, Красноярского края, Омской области и Забайкальского края.

По теме

ТЕКСТ

Маша Вьюн

ТЕГИ

трудоустройство

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (5)

Фото пользователя
Сибиряк из Питера
11 июн 2019 в 02:40

Если уж для мигрантов Новосибирск непривлекателен, то что уж говорить о местном населении.

Фото пользователя
Ģĥøşŧ
11 июн 2019 в 03:19

Ага. Вроде всё неплохо.... Ну, как сказать.....
Я тоже детство прожил спокойно и знаю....
Блин, что за ерунда?..

"Вышел немец из тумана,
Вынул ножик из кармана,
Буду резать, буду бить —
С кем останешься дружить?"

Ну и продвинутое:

"Вышел месяц из тумана
Вынул ножик из кармана.
Буду резать, буду бить
Все равно тебе водить.
А за месяцем луна,
Черт повесил колдуна,
А колдун весел,весел
И в помойку залетел.
А в помойке жил Борис
Председатель дохлых крыс,
А жена его Лариска Замечательная краска
Он жену не полюбил
Взял топор и зарубил
А жена не умерла
Взяла деньги и ушла.
И пришла она к соседке
Одолжила две таблетки( или котлетки)
А соседка не дала
Видно жадная была!"

:) Вот так, ребятки и девчатки...
Будущее зависит от нас...

Феня
11 июн 2019 в 03:41

мигранты только об этом не знают, экспертов среди них нет.