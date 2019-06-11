Новосибирск признали непривлекательным для трудовых мигрантов

Новосибирск оказался внизу рейтинга городов, в которых выгодно работать трудовым мигрантам, — город занял 14-е место. Список составил сервис по подбору вакансий Аdzuna.ru.
Авторы рейтинга проанализировали соотношение средней зарплаты с расходами на аренду жилья, питание, транспорт и здравоохранение. В Новосибирске при средней зарплате в 33 169 рублей, средней арендой плате за съем однушки — 15 517 рублей и прожиточном минимуме — 10 552 рублей у среднестатистического мигранта останется на руках 7 100 рублей
Всего в список вошли 16 городов. Самым выгодным для проживания приезжих признали Воронеж, на втором месте Красноярск, на третьем — Омск. Последнее место рейтинга заняла Москва.
Вчера специалисты по вопросам миграции рассказали, откуда люди переезжают в Новосибирск. Так, в город чаще всего переезжают жители Алтайского края, Кемеровской и Иркутской областей, Якутии, Красноярского края, Омской области и Забайкальского края.