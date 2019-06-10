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Здоровье

Новосибирец выиграл первое место на Кубке Байкала — он проплыл километр в ледяной воде

Пловец преодолел тысячу метров за 21 минуту

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Виталий Панасюк занимается спортом всю жизнь

Фото: предоставлено Виталием Панасюком

Новосибирский пловец Виталий Панасюк занял первое место на Кубке Байкала по плаванию в холодной воде. За 21 минуту он проплыл 1 километр в ледяной воде и выиграл в своей номинации.

Соревнования проводил клуб зимнего плаванья и закаливания «Прибайкальцы» в поселке Листвянка Иркутской области:

«Для меня в трехградусной воде километр — это не то чтобы много. Я могу больше значительно. Но не хотел, потому что недавно произошел несчастный случай [на Байкале], МЧС и организаторы боятся, я решил не накалять.

Мог бы [проплыть больше], со спортивной точки зрения надо было так сделать, но решил не пугать людей, не портить атмосферу праздника.

Проблема ещё в том, что сейчас лето, вопрос акклиматизации. Знаете, после осени при 10 градусах в октябре все в шубах, а после зимы в апреле 10 градусов — все в маечках. То есть зимой мы в нулевой воде плаваем, а к лету расслабились, многие сходят с дистанции, не могут проплыть», — поделился Виталий Панасюк. Он рассказал, что планирует и дальше участвовать в подобных состязаниях:

«Я второй раз в жизни на Байкале, первый зимой был. Далеко не последний, в следующем году хочу три километра здесь проплыть. Очень понравилось, озеро шикарное, вода чистейшая, даже очки плавательные не надевал. Обычно пресная вода всегда разъедает глаза, тут ничего», — восхищался пловец.

В заплыве также участвовала 78-летняя сибирячка Любовь Зозуленко, она стала самым старшим участником

Фото: предоставлено Виталием Панасюком

По словам Виталия, он постоянно тренируется в холодной воде и не раз проплывал реку зимой для «бодрости духа».

Кроме того, в соревнованиях принял участие новосибирский ученый Павел Касьяненко — он участвовал в номинации «Для учительниц и научных сотрудников» и проплыл 25 метров в одежде. По словам Панасюка, номинацию создали после случая с учительницей русского языка из Барнаула, которую уволили за фотографии в купальнике, которые она выложила на личной странице «ВКонтакте»

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КОММЕНТАРИИ (3)

Антон Делон
11 июн 2019 в 00:01

Заплыв можно было бы назвать "привет простатит!".

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брат Кабани
11 июн 2019 в 00:52

Новость из серии:
- Состоялись соревнования по дальности высовывания со смотровой площадки небоскреба , находящейся на 100-м этаже. С большим преимуществом победил Боб
Лаки. При росте в 175 см он высунулся на 210 см. Завтра состоятся похороны героя.

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Ģĥøşŧ
11 июн 2019 в 00:48

Новосибирский пловец Виталий Панасюк - молодец!
Он наш! Сибирский пловец!
Спасибо тебе, Виталя, за самоотвержденность!
Спасибо!
Байкал знаю. Суровая вода...
Когда-нибудь спасёт весь мир это озеро...
....................................................................................................!
:)))