Новосибирец выиграл первое место на Кубке Байкала — он проплыл километр в ледяной воде

Новосибирский пловец Виталий Панасюк занял первое место на Кубке Байкала по плаванию в холодной воде. За 21 минуту он проплыл 1 километр в ледяной воде и выиграл в своей номинации. Соревнования проводил клуб зимнего плаванья и закаливания «Прибайкальцы» в поселке Листвянка Иркутской области: «Для меня в трехградусной воде километр — это не то чтобы много. Я могу больше значительно. Но не хотел, потому что недавно произошел несчастный случай [на Байкале], МЧС и организаторы боятся, я решил не накалять.

Мог бы [проплыть больше], со спортивной точки зрения надо было так сделать, но решил не пугать людей, не портить атмосферу праздника. Проблема ещё в том, что сейчас лето, вопрос акклиматизации. Знаете, после осени при 10 градусах в октябре все в шубах, а после зимы в апреле 10 градусов — все в маечках. То есть зимой мы в нулевой воде плаваем, а к лету расслабились, многие сходят с дистанции, не могут проплыть», — поделился Виталий Панасюк. Он рассказал, что планирует и дальше участвовать в подобных состязаниях: «Я второй раз в жизни на Байкале, первый зимой был. Далеко не последний, в следующем году хочу три километра здесь проплыть. Очень понравилось, озеро шикарное, вода чистейшая, даже очки плавательные не надевал. Обычно пресная вода всегда разъедает глаза, тут ничего», — восхищался пловец.



В заплыве также участвовала 78-летняя сибирячка Любовь Зозуленко, она стала самым старшим участником Фото: предоставлено Виталием Панасюком