Иномарка сбила ребенка на велосипеде в Октябрьском районе

Сегодня вечером, в 19 часов, на улице Высоцкого между домами № 50 и 50/3 водитель «Тойоты» сбил ребёнка на велосипеде.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД России, мальчик не пострадал:

«Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, от медицинской помощи они отказались. На месте работают сотрудники ГИБДД», — сообщили в службе.

По информации из соцсетей, пострадавший ушибся головой.

30 апреля в Ленинском районе Новосибирска водитель сбил 5-летнего мальчика — его увезли в реанимацию. До этого на ОбьГЭСе автомобиль такси сбил ребёнка на велосипеде — тогда мальчик отделался испугом, он забрал свой велосипед и убежал. А в конце февраля новосибирская Госавтоинспекция попросила помощи в поисках водителя, который сбил 15-летнего подростка на улице Технической и скрылся с места ДТП, — тогда мальчика увезли в больницу с сотрясением мозга и травмой ноги.