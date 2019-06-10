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Происшествия

Иномарка сбила ребенка на велосипеде в Октябрьском районе

Мальчик отделался испугом

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Инцидент произошел около 19 часов вечера

Фото: АСТ-54

Сегодня вечером, в 19 часов, на улице Высоцкого между домами № 50 и 50/3 водитель «Тойоты» сбил ребёнка на велосипеде.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД России, мальчик не пострадал:

«Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, от медицинской помощи они отказались. На месте работают сотрудники ГИБДД», — сообщили в службе. 

По информации из соцсетей, пострадавший ушибся головой. 

30 апреля в Ленинском районе Новосибирска водитель сбил 5-летнего мальчика — его увезли в реанимацию. До этого на ОбьГЭСе автомобиль такси сбил ребёнка на велосипеде — тогда мальчик отделался испугом, он забрал свой велосипед и убежал. А в конце февраля новосибирская Госавтоинспекция попросила помощи в поисках водителя, который сбил 15-летнего подростка на улице Технической и скрылся с места ДТП, — тогда мальчика увезли в больницу с сотрясением мозга и травмой ноги.

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КОММЕНТАРИИ (4)

с богаткова
10 июн 2019 в 22:11

у нас на богаткова не бывает аварий. а на высоцкого их много

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
10 июн 2019 в 22:09

Почему мальчик был один? Где была его яжемать?

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
10 июн 2019 в 22:19

Вчера один такой мальчик ехал на велосипеде передо мной.
Ехал по центру дороги, вилял слева направо и справа налево и оглядывался на меня, радостно улыбаясь, хорошо хоть язык не показывал))))))
Ну снизил я скорость, конечно.
А мне сзади сигналить водители начали.