В НГТУ создали умный аккумулятор — он поможет добывать нефть на удалённых станциях

Новосибирские инженеры из компании «Системы накопления энергии» (принадлежит «Роснано». — Прим. ред.) и учёные НГТУ завершили испытания «умного» накопителя энергии для помощи нефтедобывающим компаниям — это обезопасит производство от перебоев питания.
Как рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов, испытания установки завершились в мае. В скором времени установку отправят в одну из нефтегазовых компаний России, на месторождение. По словам Лобанова, накопитель поможет избежать перебоев в подаче энергии и сэкономить топливо.
«На буровой есть бур. Когда бур не работает, достаточно, например, трёх генераторов. Когда бур начинает бурить, электроэнергии нужно гораздо больше. <...> Вот эти генераторы попросту заглохнут, так как произойдёт наброс мощности и автоматика их отключит. А этот бур то начинает, то останавливается.
Поэтому помимо этих генераторов ещё столько же держат в горячем резерве — они в этот момент всё время молотят вхолостую. Пропадает электричество, газ или солярка»,
— объясняет проблему Лобанов.
Пресс-секретарь говорит, что необходимость в дополнительных генераторах с «умным» накопителем отпадает — он сам будет подстраиваться под нагрузку сети.
«Накопитель автоматически запасает энергию. Как только нужна какая-то дополнительная нагрузка, он сам понимает, что начала потребляться дополнительная мощность, и включается на компенсацию.
Когда мощность пропадает, он вновь переходит в режим зарядки. По аналогичным схемам работают накопители Маска в Австралии»,
— уточняет Юрий Лобанов.
В пресс-службе НГТУ также отметили, что это первый российский накопитель высокой мощности.
О разработке стало известно в марте 2019 года. Тогда предполагалось, что накопители установят на солнечных электростанциях в Тыве.
Недавно на аэродроме Мочище под Новосибирском завершились испытания первого в мире полностью алюминиевого двигателя внутреннего сгорания, также разработанного в НГТУ.