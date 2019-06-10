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Образование

В НГТУ создали умный аккумулятор — он поможет добывать нефть на удалённых станциях

Это первая подобная установка в России

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Новый накопитель обезопасит производство нефтедобывающей компании от перебоев питания

Фото: предоставлено Юрием Лобановым

Новосибирские инженеры из компании «Системы накопления энергии» (принадлежит «Роснано». — Прим. ред.) и учёные НГТУ завершили испытания «умного» накопителя энергии для помощи нефтедобывающим компаниям — это обезопасит производство от перебоев питания.

Как рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов, испытания установки завершились в мае. В скором времени установку отправят в одну из нефтегазовых компаний России, на месторождение. По словам Лобанова, накопитель поможет избежать перебоев в подаче энергии и сэкономить топливо.

«На буровой есть бур. Когда бур не работает, достаточно, например, трёх генераторов. Когда бур начинает бурить, электроэнергии нужно гораздо больше. <...> Вот эти генераторы попросту заглохнут, так как произойдёт наброс мощности и автоматика их отключит. А этот бур то начинает, то останавливается. 

Поэтому помимо этих генераторов ещё столько же держат в горячем резерве — они в этот момент всё время молотят вхолостую. Пропадает электричество, газ или солярка», 

— объясняет проблему Лобанов.

Пресс-секретарь говорит, что необходимость в дополнительных генераторах с «умным» накопителем отпадает — он сам будет подстраиваться под нагрузку сети. 

«Накопитель автоматически запасает энергию. Как только нужна какая-то дополнительная нагрузка, он сам понимает, что начала потребляться дополнительная мощность, и включается на компенсацию. 

Когда мощность пропадает, он вновь переходит в режим зарядки. По аналогичным схемам работают накопители Маска в Австралии», 

— уточняет Юрий Лобанов.

В пресс-службе НГТУ также отметили, что это первый российский накопитель высокой мощности.

О разработке стало известно в марте 2019 года. Тогда предполагалось, что накопители установят на солнечных электростанциях в Тыве.

Недавно на аэродроме Мочище под Новосибирском завершились испытания первого в мире полностью алюминиевого двигателя внутреннего сгорания, также разработанного в НГТУ. 

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ТЕГИ

накопительэнергиянефть

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КОММЕНТАРИИ (9)

Руская языка
10 июн 2019 в 21:50

На каких станциях нгс собирается добывать нефть не ясно. На железнодорожных что ли... И вообще ,,кто на ком стоял,,...

Точняк
10 июн 2019 в 21:49

Сейчас такой накопитель купят себе Ржака - в Колывань
Король- Пашка в Плотниково.
А то там часто света нет, а их имения и особняки, оборудованные по принципу ,,Умный дом,, без электроэнергии, превращаются в землянки...
Тем более Пашке нужно постоянно подзаряжать ,,летающую дачу,, а то вдруг в очередной раз придется куда то перелетать...

Vadim
10 июн 2019 в 21:46

А кроме добывать и продавать этой стране что нибудь светит?