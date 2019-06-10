В НГТУ создали умный аккумулятор — он поможет добывать нефть на удалённых станциях

Как рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов, испытания установки завершились в мае. В скором времени установку отправят в одну из нефтегазовых компаний России, на месторождение. По словам Лобанова, накопитель поможет избежать перебоев в подаче энергии и сэкономить топливо.

Новосибирские инженеры из компании «Системы накопления энергии» (принадлежит «Роснано». — Прим. ред .) и учёные НГТУ завершили испытания «умного» накопителя энергии для помощи нефтедобывающим компаниям — это обезопасит производство от перебоев питания.

«На буровой есть бур. Когда бур не работает, достаточно, например, трёх генераторов. Когда бур начинает бурить, электроэнергии нужно гораздо больше. <...> Вот эти генераторы попросту заглохнут, так как произойдёт наброс мощности и автоматика их отключит. А этот бур то начинает, то останавливается.

Поэтому помимо этих генераторов ещё столько же держат в горячем резерве — они в этот момент всё время молотят вхолостую. Пропадает электричество, газ или солярка»,

— объясняет проблему Лобанов.

Пресс-секретарь говорит, что необходимость в дополнительных генераторах с «умным» накопителем отпадает — он сам будет подстраиваться под нагрузку сети.

«Накопитель автоматически запасает энергию. Как только нужна какая-то дополнительная нагрузка, он сам понимает, что начала потребляться дополнительная мощность, и включается на компенсацию.

Когда мощность пропадает, он вновь переходит в режим зарядки. По аналогичным схемам работают накопители Маска в Австралии»,

— уточняет Юрий Лобанов.