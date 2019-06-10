В трамвае № 13 появился аудиогид, рассказывающий об истории города

«Техническое задание у меня было: про каждую остановку передать какую-то историю. Там очень краткая выжимка, от 20 до 40 секунд, самое интересное. Ну, допустим, остановка "Центральный рынок". Объявляется остановка, трамвай едет и рассказывается кратенькая история про рынок», — объяснила Елена Воротникова.

Об этом корреспонденту НГС рассказала автор экскурсии и сотрудница Музея Новосибирска Елена Воротникова. По её словам, изначально записать экскурсию её попросило руководство музея.

Сегодня, 10 июня, в Новосибирске запустили первый аудиогид на трамвае 13-го маршрута — жители смогут узнать интересные факты об окрестностях его остановок.

Так, например, новосибирцы узнают, что раньше Центральный рынок назывался Колхозным, а на его территории находился мясной павильон, деревянные здания магазинов и прилавки с навесами.

Елена Воротникова говорит, что сложнее всего было выбрать именно интересные факты.

«13-й маршрут очень насыщенный, длинный. Если рассказывать всё что можно — то нужно будет говорить не замолкая всю поездку», — замечает она.

В мэрии также отметили, что на Серебренниковской слушатели узнают про первые трамваи, появившиеся в 1934 году.

«Они были сделаны из фанеры и производили много шума. Зимой трамваи не отапливались, двери закрывали вручную, а кабины управления находились и впереди, и сзади. На пересечении улиц Воинской и Никитина пассажиры увидят небольшую березовую рощицу — одно из бывших городских кладбищ, открытое в 1911 году. Кладбище делилось на части для захоронения православных, магометан, иудеев и католиков», — говорится в сообщении мэрии.

По словам Воротниковой, следующий гид будет посвящён интересным историям про сам трамвай, а также городским легендам. «Это только первый аудиогид. Будем работать и над другими маршрутами», — пообещала она.