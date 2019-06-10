10 июня понедельник
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 2/10
usd 65.04
eur 73.26
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 2/10
usd 65.04
eur 73.26
Дороги и транспорт

В трамвае № 13 появился аудиогид, рассказывающий об истории города

Автором рассказов выступила сотрудница Музея Новосибирска

Поделиться

1 361
11 Обсудить

Все новости

Все новости

Теперь жители смогут узнать интересные факты об окрестностях остановок маршрута

Фото: Екатерина Калиневич

Сегодня, 10 июня, в Новосибирске запустили первый аудиогид на трамвае 13-го маршрута — жители смогут узнать интересные факты об окрестностях его остановок. 

Об этом корреспонденту НГС рассказала автор экскурсии и сотрудница Музея Новосибирска Елена Воротникова. По её словам, изначально записать экскурсию её попросило руководство музея. 

«Техническое задание у меня было: про каждую остановку передать какую-то историю. Там очень краткая выжимка, от 20 до 40 секунд, самое интересное. Ну, допустим, остановка "Центральный рынок". Объявляется остановка, трамвай едет и рассказывается кратенькая история про рынок», — объяснила Елена Воротникова.

Так, например, новосибирцы узнают, что раньше Центральный рынок назывался Колхозным, а на его территории находился мясной павильон, деревянные здания магазинов и прилавки с навесами. 

Елена Воротникова говорит, что сложнее всего было выбрать именно интересные факты. 

«13-й маршрут очень насыщенный, длинный. Если рассказывать всё что можно — то нужно будет говорить не замолкая всю поездку», — замечает она.

В мэрии также отметили, что на Серебренниковской слушатели узнают про первые трамваи, появившиеся в 1934 году.

«Они были сделаны из фанеры и производили много шума. Зимой трамваи не отапливались, двери закрывали вручную, а кабины управления находились и впереди, и сзади. На пересечении улиц Воинской и Никитина пассажиры увидят небольшую березовую рощицу — одно из бывших городских кладбищ, открытое в 1911 году. Кладбище делилось на части для захоронения православных, магометан, иудеев и католиков», — говорится в сообщении мэрии.

По словам Воротниковой, следующий гид будет посвящён интересным историям про сам трамвай, а также городским легендам. «Это только первый аудиогид. Будем работать и над другими маршрутами», — пообещала она. 

Трамвай № 13 регулярно появляется в сообщениях о ДТП — в него часто врезаются машины. По Новосибирску также катается трамвай № 13, разрисованный граффитистами.

По теме

ТЕКСТ

Дмитрий Здорников

ТЕГИ

трамвайэкскурсиягид

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (11)

Фото пользователя
elka
10 июн 2019 в 20:44

Трамвай 13 любит пиариться как оказалось:)) Ну а вообще неплохая идея и ее реализация, хоть так новосибирцам преподавать историю города.

Suslovski
10 июн 2019 в 20:41

Посмотрите налево - видите частный сектор с грязными дворами и деревянными заборами, посмотрите направо - здесь кирпичные дома построили цыгане с вывесками сауна, бассейн, круглосуточно.

Фото пользователя
Павел2016 - Отец Всея на НГС
10 июн 2019 в 20:08

Новосибирцы любят трамвай.
А "король НГСа" в нем живет.