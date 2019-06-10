Мэрия запретила митинг в поддержку задержанного журналиста в Первомайском сквере

В Новосибирске запретили проводить митинг в защиту журналиста Meduza Ивана Голунова в Первомайском сквере — он пройдёт у здания на Орджоникидзе, 18.
Об этом корреспонденту НГС сообщила корреспондент «Тафги.Инфо», один из организаторов митинга, Маргарита Логинова. Митинг заявлялся в Первомайском сквере с количеством участников до 500 человек, но мэрия отказалась выдать разрешение на мероприятие.
«В течение последнего получаса [получили ответ]. Сквер на Орджоникидзе — тоже место подходящее, там довольно людное место, проходимое. [Почему изначально заявляли митинг в Первомайском сквере?] Первое приходящее в голову место, где наверняка все высказанные пожелания будут услышаны не только митингующими, но и теми, кто тусуется в этот день после работы в городе», — рассказала Логинова.
Корреспондент уточнила, что к митингу будет подготовлена сцена, установлены колонки и, возможно, организован свободный микрофон, чтобы смогли высказаться все желающие.
«Поскольку я тоже журналист, самое важное, что можно сделать в профессиональном сообществе, — это поддерживать ту линию, которую гнул Иван. Писать тексты и делать материалы о коррупции и о том, чем "славны" наши власти.
Я считаю, что это не должно быть исключительной акцией персональной поддержки. Как бы пафосно это ни звучало, журналисты независимые нужны в первую очередь обществу, а не себе. И хочется высказать это погромче»,
— объяснила цель митинга Маргарита Логинова.
Она отметила, что Иван Голунов какое-то время работал в Новосибирске и лучший способ помочь ему — создать как можно больше публичности и информационного шума.
«Я верю новосибирцам <...>. Мы иногда недооцениваем силу публичных акций, а такая публичность и шум-гам позволили Ивану оказаться под домашним арестом, а не в СИЗО», — заявила она.
В субботу журналисты устроили одиночные пикеты в Новосибирске в поддержку задержанного в Москве журналиста Meduza Ивана Голунова. В воскресенье акция продолжилась — новосибирцы вновь вышли на одиночные пикеты в поддержку журналиста.