10 июня понедельник
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 5/10
usd 65.04
eur 73.26
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +20°С
Пробки 5/10
usd 65.04
eur 73.26
Город

Мэрия запретила митинг в поддержку задержанного журналиста в Первомайском сквере

Его перенесли в менее людное место — организаторы заявили, что ждут 500 человек

Поделиться

1 255
59 Обсудить

Все новости

Все новости

В Новосибирске запретили проводить митинг в защиту журналиста Meduza Ивана Голунова в Первомайском сквере. На фото — один из организаторов митинга, Маргарита Логинова

Фото: Александр Ощепков

В Новосибирске запретили проводить митинг в защиту журналиста Meduza Ивана Голунова в Первомайском сквере — он пройдёт у здания на Орджоникидзе, 18.

Об этом корреспонденту НГС сообщила корреспондент «Тафги.Инфо», один из организаторов митинга, Маргарита Логинова. Митинг заявлялся в Первомайском сквере с количеством участников до 500 человек, но мэрия отказалась выдать разрешение на мероприятие.

«В течение последнего получаса [получили ответ]. Сквер на Орджоникидзе — тоже место подходящее, там довольно людное место, проходимое. [Почему изначально заявляли митинг в Первомайском сквере?] Первое приходящее в голову место, где наверняка все высказанные пожелания будут услышаны не только митингующими, но и теми, кто тусуется в этот день после работы в городе», — рассказала Логинова.

Изначально митинг заявлялся в Первомайском сквере, но его перенесли в менее людное место

Фото: предоставлено Александрой Поповой

Корреспондент уточнила, что к митингу будет подготовлена сцена, установлены колонки и, возможно, организован свободный микрофон, чтобы смогли высказаться все желающие. 

«Поскольку я тоже журналист, самое важное, что можно сделать в профессиональном сообществе, — это поддерживать ту линию, которую гнул Иван. Писать тексты и делать материалы о коррупции и о том, чем "славны" наши власти. 

Я считаю, что это не должно быть исключительной акцией персональной поддержки. Как бы пафосно это ни звучало, журналисты независимые нужны в первую очередь обществу, а не себе. И хочется высказать это погромче», 

— объяснила цель митинга Маргарита Логинова.

Она отметила, что Иван Голунов какое-то время работал в Новосибирске и лучший способ помочь ему — создать как можно больше публичности и информационного шума. 

«Я верю новосибирцам <...>. Мы иногда недооцениваем силу публичных акций, а такая публичность и шум-гам позволили Ивану оказаться под домашним арестом, а не в СИЗО», — заявила она.

В субботу журналисты устроили одиночные пикеты в Новосибирске в поддержку задержанного в Москве журналиста Meduza Ивана Голунова. В воскресенье акция продолжилась — новосибирцы вновь вышли на одиночные пикеты в поддержку журналиста.

По теме

ТЕКСТ

Дмитрий Здорников

ТЕГИ

задержаниеИван Голуновпикет

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (59)

Вовчик1955
10 июн 2019 в 18:37

Как же боится власть митингов

People
10 июн 2019 в 18:33

Хотите собираться на митинг езжайте за город и там в лесу митингуйте

Вовчик1955
10 июн 2019 в 18:37

Для власти митинги как страшный сон