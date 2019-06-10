Мэрия запретила митинг в поддержку задержанного журналиста в Первомайском сквере

В Новосибирске запретили проводить митинг в защиту журналиста Meduza Ивана Голунова в Первомайском сквере — он пройдёт у здания на Орджоникидзе, 18.

Об этом корреспонденту НГС сообщила корреспондент «Тафги.Инфо», один из организаторов митинга, Маргарита Логинова. Митинг заявлялся в Первомайском сквере с количеством участников до 500 человек, но мэрия отказалась выдать разрешение на мероприятие.

«В течение последнего получаса [получили ответ]. Сквер на Орджоникидзе — тоже место подходящее, там довольно людное место, проходимое. [Почему изначально заявляли митинг в Первомайском сквере?] Первое приходящее в голову место, где наверняка все высказанные пожелания будут услышаны не только митингующими, но и теми, кто тусуется в этот день после работы в городе», — рассказала Логинова.