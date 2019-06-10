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Авто

Французы сделали внедорожник «Ситроен» с супермягкой подвеской для российских колдобин

Citroen C5 Aircross оснащен подвеской с гидравлическими демпферами амортизаторов

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Французы обещают высокую плавность хода

Фото: Citroën

Французский концерн PSA (Peugeot Citroën) вывел на отечественный рынок новый среднеразмерный кроссовер Citroen C5 Aircross, оснащенный подвеской с высокой плавностью хода. Этот автомобиль длиной 4500 мм, использующий базу кроссоверов Peugeot, может составить конкуренцию Hyundai Tucson, Ford Kuga, KIA Sportage. 

Во всех комплектациях кроссовер оснащен подвеской Progressive Hydraulic Cushions — вместо резиновых отбойников здесь используются гидравлические демпферы. Сами амортизаторы расслаблены, что обеспечивает высокую плавность хода. На бездорожье при больших ходах подвески гидравлические ограничители сглаживают удары и не допускают жестких пробоев. 

«Колебания на кузов передаются в меньшей степени, чем на обычной подвеске. Создается эффект летающего ковра. Подвеска эта вообще заимствована из раллийного спорта, у нее ресурс больше, выше комфорт от прохождения средних и высокоамплитудных неровностей», — рассказывают в отделе продаж новосибирского дилерского центра Citroen «Луна Авто». 

Клиренс кроссовера составляет 23 сантиметра. Автомобиль оснащается бензиновым мотором 1,6 мощностью 150 л. с. или дизелем 2,0 мощностью 180 л. с. Коробка передач — японский 8-ступенчатый автомат Aisin. Стоит автомобиль в зависимости от степени оснащения и двигателя от 1 875 000 до 2 365 000 рублей. 

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Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

Дмитрий Косенко

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Дмитрий Косенко

ТЕГИ

Citroen C5 Aircrossновые авто

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КОММЕНТАРИИ (6)

ЫЫЫ
10 июн 2019 в 21:19

"Никогда не покупай "три Ф": Форд, Фиат и фсё французское" (с)

Любитель евроавтомобилей
10 июн 2019 в 21:16

Просто потрясный дизайн. Ситроен очень сильно шагнул вперёд за последние годы в плане внешнего вида автомобилей, создавая футуристику уже сегодня

Виталий Викторович
10 июн 2019 в 21:16

Полного привода как всегда...