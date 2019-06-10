Французы сделали внедорожник «Ситроен» с супермягкой подвеской для российских колдобин

Во всех комплектациях кроссовер оснащен подвеской Progressive Hydraulic Cushions — вместо резиновых отбойников здесь используются гидравлические демпферы. Сами амортизаторы расслаблены, что обеспечивает высокую плавность хода. На бездорожье при больших ходах подвески гидравлические ограничители сглаживают удары и не допускают жестких пробоев.

Французский концерн PSA (Peugeot Citroën) вывел на отечественный рынок новый среднеразмерный кроссовер Citroen C5 Aircross, оснащенный подвеской с высокой плавностью хода. Этот автомобиль длиной 4500 мм, использующий базу кроссоверов Peugeot, может составить конкуренцию Hyundai Tucson, Ford Kuga, KIA Sportage.

«Колебания на кузов передаются в меньшей степени, чем на обычной подвеске. Создается эффект летающего ковра. Подвеска эта вообще заимствована из раллийного спорта, у нее ресурс больше, выше комфорт от прохождения средних и высокоамплитудных неровностей», — рассказывают в отделе продаж новосибирского дилерского центра Citroen «Луна Авто».

Клиренс кроссовера составляет 23 сантиметра. Автомобиль оснащается бензиновым мотором 1,6 мощностью 150 л. с. или дизелем 2,0 мощностью 180 л. с. Коробка передач — японский 8-ступенчатый автомат Aisin. Стоит автомобиль в зависимости от степени оснащения и двигателя от 1 875 000 до 2 365 000 рублей.

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