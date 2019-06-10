Три человека получили травмы позвоночника в ДТП на омской трассе

Авария произошла сегодня утром на 111-м километре трассы Омск — Новосибирск. Как сообщил корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня, автомобиль вылетел с дороги из-за нарушения Правил дорожного движения.

В Госавтоинспекции Новосибирской области рассказали подробности аварии на трассе в Татарском районе, в которой пострадало четыре человека. Автомобиль перевернулся, а ремень безопасности не помог водителю избежать перелома позвоночника.

«Водитель автомобиля 91-го года рождения, 27 лет. Состояние не установлено, взяты анализы. Медицинское обследование не проводилось, потому что госпитализирован. Управлял автомобилем LADA Priora, пристёгнут ремнём безопасности, двигался по дороге Р-254. <...>

Нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего осуществил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием»,

— рассказал подробности Константин Шкабарня.

В результате аварии пострадали три пассажира и водитель — лишь один человек отделался ушибами грудной клетки и плечевого сустава, остальные получили переломы.

«Пострадал сам водитель, у него перелом поясничного отдела позвоночника, ушиб лёгких, внутренних органов. Пассажир 95-го года рождения, тоже травма позвоночника, перелом таза. Ещё один пассажир 91-го года. <...> Диагноз: перелом шейного отдела позвоночника и перелом челюсти», — уточнил Шкабарня.

На выходных авария на трассе случилась в Тогучинском районе — тогда погиб один из водителей и два пассажира.

