10 июня понедельник
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 6/10
usd 65.04
eur 73.26
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +20°С
Пробки 6/10
usd 65.04
eur 73.26
Происшествия

Три человека получили травмы позвоночника в ДТП на омской трассе

В ГИБДД рассказали подробности аварии на дороге Новосибирск — Омск

Поделиться

798
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Автомобиль перевернулся, а ремень безопасности не помог водителю избежать перелома позвоночника

Фото: Александр Ощепков / Архив НГС

В Госавтоинспекции Новосибирской области рассказали подробности аварии на трассе в Татарском районе, в которой пострадало четыре человека. Автомобиль перевернулся, а ремень безопасности не помог водителю избежать перелома позвоночника.

Авария произошла сегодня утром на 111-м километре трассы Омск — Новосибирск. Как сообщил корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня, автомобиль вылетел с дороги из-за нарушения Правил дорожного движения. 

«Водитель автомобиля 91-го года рождения, 27 лет. Состояние не установлено, взяты анализы. Медицинское обследование не проводилось, потому что госпитализирован. Управлял автомобилем LADA Priora, пристёгнут ремнём безопасности, двигался по дороге Р-254. <...> 

Нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего осуществил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием», 

— рассказал подробности Константин Шкабарня.

В результате аварии пострадали три пассажира и водитель — лишь один человек отделался ушибами грудной клетки и плечевого сустава, остальные получили переломы. 

«Пострадал сам водитель, у него перелом поясничного отдела позвоночника, ушиб лёгких, внутренних органов. Пассажир 95-го года рождения, тоже травма позвоночника, перелом таза. Ещё один пассажир 91-го года. <...> Диагноз: перелом шейного отдела позвоночника и перелом челюсти», — уточнил Шкабарня.

На выходных авария на трассе случилась в Тогучинском районе — тогда погиб один из водителей и два пассажира.

По теме

ТЕКСТ

Дмитрий Здорников

ТЕГИ

аварияпострадавшиеперелом

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (1)

Фото пользователя
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
10 июн 2019 в 17:16

Травмы позвоночника - очень серьезно. Ходить-то то хоть будут?