Стали известны первые результаты ЕГЭ в Новосибирске. Сотни школьников пойдут на пересдачу

В Новосибирске стали известны итоги первых ЕГЭ — по школам начали рассылать результаты экзаменов по базовой математике, литературе и географии.
«В целом эти итоги сравнимы с прошлогодними результатами», — рассказал корреспонденту НГС заместитель директора Новосибирского института мониторинга и развития образования Сергей Кондратьев.
Экзамены по базовой математике, которые прошли 29 мая, оценивают по пятибалльной шкале. Так, пятёрки получили 2,5 тысячи выпускников из 6,3 тысячи, сдающих математику. Ещё 2,3 тысячи получили четвёрки.
299 выпускников базовую математику не сдали — им придётся пересдавать экзамен.
«Если они успешно сдали русский язык, они смогут пересдать экзамен в резервный день. Резервный день по математике будет 24 июня. То же самое касается математики-профиль. <...> Если повторно не сдадут, то тогда уже [будут пересдавать] в сентябре. Те, кто и русский не сдаст, тоже только в сентябре. А если и в сентябре не удастся пересдать, то тогда только [можно пересдать] в следующем году», — объяснил Сергей Кондратьев.
В Новосибирск пришли результаты и по первым экзаменам, которые новосибирские школьники сдали 27 мая. Так, сразу четверо выпускников сдали литературу на 100 баллов. В то же время минимальный порог не прошли 26 человек из 640 сдающих. На географии оказался только один 100-балльник — ученик 105-й школы. Не сдали этот экзамен 29 человек из 344.
На этой неделе закончится основной период ЕГЭ. Сегодня школьники сдали самый популярный ЕГЭ по выбору — обществознание, а 13 июня сдадут биологию и информатику. В областном министерстве образования уже начали подсчитывать количество школьников, которых выгоняли из аудиторий за разные нарушения.