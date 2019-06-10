Стали известны первые результаты ЕГЭ в Новосибирске. Сотни школьников пойдут на пересдачу

299 выпускников базовую математику не сдали — им придётся пересдавать экзамен.

«Если они успешно сдали русский язык, они смогут пересдать экзамен в резервный день. Резервный день по математике будет 24 июня. То же самое касается математики-профиль. <...> Если повторно не сдадут, то тогда уже [будут пересдавать] в сентябре. Те, кто и русский не сдаст, тоже только в сентябре. А если и в сентябре не удастся пересдать, то тогда только [можно пересдать] в следующем году», — объяснил Сергей Кондратьев.

В Новосибирск пришли результаты и по первым экзаменам, которые новосибирские школьники сдали 27 мая. Так, сразу четверо выпускников сдали литературу на 100 баллов. В то же время минимальный порог не прошли 26 человек из 640 сдающих. На географии оказался только один 100-балльник — ученик 105-й школы. Не сдали этот экзамен 29 человек из 344.

На этой неделе закончится основной период ЕГЭ. Сегодня школьники сдали самый популярный ЕГЭ по выбору — обществознание, а 13 июня сдадут биологию и информатику. В областном министерстве образования уже начали подсчитывать количество школьников, которых выгоняли из аудиторий за разные нарушения.