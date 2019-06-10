Бывшего чиновника обязали выплатить 60 миллионов за украденную землю

Согласно его данным, сельские чиновники требовали, чтобы Дмитрий Ламерт возместил вред, причинённый преступлением, а именно 50% стоимости трёх земельных участков.

Решение по гражданскому делу сегодня, 10 июня, вынес Заельцовский районный суд Новосибирска.

Администрация Толмачёвского сельсовета отсудила больше 60 миллионов рублей у бывшего заместителя руководителя управления Росреестра по Новосибирской области Дмитрия Ламерта.

— Истец мотивировал свои требования тем, что бывший заместитель руководителя управления Росреестра по Новосибирской области приговором суда признан виновным и осуждён за мошенничество (приобретение права собственности на земельные участки, являющиеся государственной, не разграниченной собственностью) в особо крупном размере путём обмана, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, — говорится на сайте суда.



Ранее в суде называли цену этого иска — 280,8 миллиона рублей.



Согласно сегодняшнему решению суда, сумма, которую должен выплатить Дмитрий Ламерт, уменьшилась в разы по сравнению с изначальными исковыми требованиями Толмачёвского сельсовета.



— 60 миллионов 474 тысячи 209 рублей 72 копейки и госпошлина, — сообщили в суде корреспонденту НГС итоговую сумму, добавив, что причина такого решения будет изложена в его мотивировочной части.

Решение суда в законную силу ещё не вступило.

О возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрия Ламерта стало известно три года назад.