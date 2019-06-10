Бывшего чиновника обязали выплатить 60 миллионов за украденную землю

Суд обязал Дмитрия Ламерта возместить ущерб администрации Толмачёвского сельсовета
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Администрация Толмачёвского сельсовета отсудила больше 60 миллионов рублей у бывшего заместителя руководителя управления Росреестра по Новосибирской области Дмитрия Ламерта.
Решение по гражданскому делу сегодня, 10 июня, вынес Заельцовский районный суд Новосибирска.
— Исковые требования администрации Толмачёвского сельсовета Новосибирской области удовлетворены частично, — сообщается на сайте суда.
Согласно его данным, сельские чиновники требовали, чтобы Дмитрий Ламерт возместил вред, причинённый преступлением, а именно 50% стоимости трёх земельных участков.
— Истец мотивировал свои требования тем, что бывший заместитель руководителя управления Росреестра по Новосибирской области приговором суда признан виновным и осуждён за мошенничество (приобретение права собственности на земельные участки, являющиеся государственной, не разграниченной собственностью) в особо крупном размере путём обмана, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, — говорится на сайте суда.
Ранее в суде называли цену этого иска — 280,8 миллиона рублей.
Согласно сегодняшнему решению суда, сумма, которую должен выплатить Дмитрий Ламерт, уменьшилась в разы по сравнению с изначальными исковыми требованиями Толмачёвского сельсовета.
— 60 миллионов 474 тысячи 209 рублей 72 копейки и госпошлина, — сообщили в суде корреспонденту НГС итоговую сумму, добавив, что причина такого решения будет изложена в его мотивировочной части.
Решение суда в законную силу ещё не вступило.
О возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрия Ламерта стало известно три года назад.
— Установлено, что в 2013 году бывший заместитель руководителя управления Росреестра по Новосибирской области внёс недостоверные сведения в кадастровые документы о находящемся в государственной собственности земельном участке в пригороде Новосибирска, — рассказывала прежде официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В полиции ранее поясняли, что чиновник дал одному из своих подчинённых ложные сведения о земельном участке в Новосибирском районе. Из-за этого Росреестр перевёл территорию сначала в категорию земель сельхозназначения, а потом — в категорию земель населённых пунктов.
Упомянутая в деле земля площадью 1,7 тысячи гектаров находится около города Оби и села Толмачёво. Как прежде сообщали в полиции, Дмитрий Ламерт передал эту землю сельскохозяйственному предприятию, руководитель которого планировал её продать. По данным полиции, Ламерт и директор компании хотели разделить вырученные от сделки деньги. Ущерб, нанесённый государству, полиция оценивала в 560 миллионов рублей.
В июне прошлого года Обской городской суд приговорил Дмитрия Ламерта к четырём годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 миллиона рублей. При этом иски Толмачёвского сельсовета и областного департамента имущества и земельных отношений суд порекомендовал рассматривать в гражданском порядке.
Позже Дмитрий Ламерт и его адвокат подали апелляционные жалобы на приговор. Областной суд оставил их без удовлетворения, но с учётом недавних изменений в законодательстве пересчитал экс-чиновнику Росреестра срок, проведённый под стражей, из расчёта день в СИЗО за полтора дня колонии. Таким образом, оказалось, что своё наказание Дмитрий Ламерт уже отбыл.