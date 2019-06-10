10 июня понедельник
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 6/10
usd 65.04
eur 73.26
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +20°С
Пробки 6/10
usd 65.04
eur 73.26
Криминал

Бывшего чиновника обязали выплатить 60 миллионов за украденную землю

Эти деньги у Дмитрия Ламерта отсудила администрация Толмачёвского сельсовета

Поделиться

2 321
6 Обсудить

Все новости

Все новости

Суд обязал Дмитрия Ламерта возместить ущерб администрации Толмачёвского сельсовета

Фото: «Прецедент ТВ» / YouTube.com

Администрация Толмачёвского сельсовета отсудила больше 60 миллионов рублей у бывшего заместителя руководителя управления Росреестра по Новосибирской области Дмитрия Ламерта.

Решение по гражданскому делу сегодня, 10 июня, вынес Заельцовский районный суд Новосибирска.

— Исковые требования администрации Толмачёвского сельсовета Новосибирской области удовлетворены частично, — сообщается на сайте суда.

Согласно его данным, сельские чиновники требовали, чтобы Дмитрий Ламерт возместил вред, причинённый преступлением, а именно 50% стоимости трёх земельных участков.

— Истец мотивировал свои требования тем, что бывший заместитель руководителя управления Росреестра по Новосибирской области приговором суда признан виновным и осуждён за мошенничество (приобретение права собственности на земельные участки, являющиеся государственной, не разграниченной собственностью) в особо крупном размере путём обмана, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, — говорится на сайте суда.

Ранее в суде называли цену этого иска — 280,8 миллиона рублей.

Согласно сегодняшнему решению суда, сумма, которую должен выплатить Дмитрий Ламерт, уменьшилась в разы по сравнению с изначальными исковыми требованиями Толмачёвского сельсовета.

— 60 миллионов 474 тысячи 209 рублей 72 копейки и госпошлина, — сообщили в суде корреспонденту НГС итоговую сумму, добавив, что причина такого решения будет изложена в его мотивировочной части.

Решение суда в законную силу ещё не вступило.

О возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрия Ламерта стало известно три года назад. 

— Установлено, что в 2013 году бывший заместитель руководителя управления Росреестра по Новосибирской области внёс недостоверные сведения в кадастровые документы о находящемся в государственной собственности земельном участке в пригороде Новосибирска, — рассказывала прежде официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полиции ранее поясняли, что чиновник дал одному из своих подчинённых ложные сведения о земельном участке в Новосибирском районе. Из-за этого Росреестр перевёл территорию сначала в категорию земель сельхозназначения, а потом — в категорию земель населённых пунктов.

Упомянутая в деле земля площадью 1,7 тысячи гектаров находится около города Оби и села Толмачёво. Как прежде сообщали в полиции, Дмитрий Ламерт передал эту землю сельскохозяйственному предприятию, руководитель которого планировал её продать. По данным полиции, Ламерт и директор компании хотели разделить вырученные от сделки деньги. Ущерб, нанесённый государству, полиция оценивала в 560 миллионов рублей.

В июне прошлого года Обской городской суд приговорил Дмитрия Ламерта к четырём годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 миллиона рублей. При этом иски Толмачёвского сельсовета и областного департамента имущества и земельных отношений суд порекомендовал рассматривать в гражданском порядке. 

Позже Дмитрий Ламерт и его адвокат подали апелляционные жалобы на приговор. Областной суд оставил их без удовлетворения, но с учётом недавних изменений в законодательстве пересчитал экс-чиновнику Росреестра срок, проведённый под стражей, из расчёта день в СИЗО за полтора дня колонии. Таким образом, оказалось, что своё наказание Дмитрий Ламерт уже отбыл.

По теме

ТЕКСТ

Ольга Хмелевская

ТЕГИ

судвозмещение ущерба

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (6)

Вова не П
10 июн 2019 в 16:52

Вот видите, а говорите что Путин чиновников не сажает!

с богаткова
10 июн 2019 в 16:52

Что тут обсуждать? Если все по закону, то я поддерживаю данное решение.

Фото пользователя
Павел2016 - Отец Всея на НГС
10 июн 2019 в 16:54

А совхоз там, на той земле, посадит теперь что-нибудь?