Проезд по двум улицам Новосибирска сделают односторонним

Участки двух улиц в Новосибирске сделают односторонними — изменения коснутся улиц Олёкминской в Ленинском районе и Зыряновской в Октябрьском.
«С 2 июля вводится одностороннее движение движения на участке улицы Олёкминской от улицы Оборонной до дома по адресу улица Курганская, 38/2 и по улице Зыряновской от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Маковского», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
«Это сделано с целью обеспечения безопасности дорожного движения и пропускной способности, а также по обращениям граждан», — пояснили в мэрии.
Недавно участок улицы в Академгородке тоже сделали односторонним — это случилось из-за строительства нового корпуса лицея.