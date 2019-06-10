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Дороги и транспорт

Проезд по двум улицам Новосибирска сделают односторонним

НГС публикует карту изменений

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Одностороннее движение на двух улицах введут с 2 июля

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Участки двух улиц в Новосибирске сделают односторонними — изменения коснутся улиц Олёкминской в Ленинском районе и Зыряновской в Октябрьском. 

«С 2 июля вводится одностороннее движение движения на участке улицы Олёкминской от улицы Оборонной до дома по адресу улица Курганская, 38/2 и по улице Зыряновской от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Маковского», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Зыряновская станет односторонней от Сакко и Ванцетти до Маковского

Фото: 2gis.ru

«Это сделано с целью обеспечения безопасности дорожного движения и пропускной способности, а также по обращениям граждан», — пояснили в мэрии.

По Олёкминской теперь можно ездить в сторону Волховской, а в обратном направлении — нельзя

Фото: 2gis.ru

Недавно участок улицы в Академгородке тоже сделали односторонним — это случилось из-за строительства нового корпуса лицея.

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КОММЕНТАРИИ (35)

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Татьяна Маррина
10 июн 2019 в 16:41

Мало нам пробок, а после этого еще хуже будет. Чем в мэрии думают, не понимаю.

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
10 июн 2019 в 16:39

А обратно как ехать?

Красотка
10 июн 2019 в 16:41

Все эти односторонние улицы наоборот повышают риски ДТП. В мэрии принимают такие решения без учета мнения автомобилистов. Просто захотели - и вперед. Но так дела не делаются