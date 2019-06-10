Областное правительство создаст новый футбольный клуб из-за неудач «Сибири»

Новый клуб создали из-за неудач «Сибири»
Фото: Стас Соколов / НГС
Правительство Новосибирской области решило создать новый футбольный клуб из-за неэффективности ФК «Сибирь». В конце прошлой недели новосибирский клуб вылетел из Футбольной национальной лиги.
Об этом сообщили сегодня, 10 июня, в пресс-службе правительства Новосибирской области.
«На заседании <...> принято решение о создании автономной некоммерческой организации ФК "Новосибирск", учредителем которой станет Новосибирская область в лице министерства физической культуры и спорта Новосибирской области», — говорится в сообщении правительства.
Проект распоряжения подготавливали в сжатые сроки, чтобы успеть подать заявку для участия в Первенстве России по футболу среди команд, входящих в Профессиональную футбольную лигу в зоне «Восток».
В сообщении пресс-службы уточняется, что, по словам заместителя губернатора Новосибирской области Андрея Жукова, такое решение связано с неэффективным управлением руководства ФК «Сибирь».
«Это выразилось в первую очередь в спортивном результате сезона — занятое командой 18-е место в Первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не позволило футбольному клубу "Сибирь" остаться в составе ФНЛ, и впервые с 2005 года клуб вынужден перейти во второй дивизион соревнований <...>. Усиления требуют такие направления, как работа с болельщиками, повышение посещаемости домашних матчей команды, коммерческая деятельность клуба, развитие детско-юношеского футбола, селекционная работа», — отмечается в пресс-релизе.
Основная задача нового футбольного клуба — войти в состав Футбольной национальной лиги. Также в пресс-службе подчеркнули, что название клуба было выбрано из-за невозможности использования слова «Сибирь».
«В текущем спортивном сезоне мы проведем общественный опрос среди болельщиков о названии футбольного клуба и его логотипе. <...>
Третьему городу в стране нужна достойная футбольная команда, показывающая высокие результаты в чемпионатах и первенствах России»,
— цитирует слова Жукова пресс-служба правительства.
В пятницу, 7 июня, стало известно, что футбольный клуб «Сибирь» больше не сможет выступать в первом дивизионе Футбольной национальной Лиги — его перевели в Профессиональную футбольную Лигу. Теперь «Сибири» предстоит стать соперником нового футбольного клуба.