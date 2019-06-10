Областное правительство создаст новый футбольный клуб из-за неудач «Сибири»

«На заседании <...> принято решение о создании автономной некоммерческой организации ФК "Новосибирск", учредителем которой станет Новосибирская область в лице министерства физической культуры и спорта Новосибирской области», — говорится в сообщении правительства.

Об этом сообщили сегодня, 10 июня, в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Проект распоряжения подготавливали в сжатые сроки, чтобы успеть подать заявку для участия в Первенстве России по футболу среди команд, входящих в Профессиональную футбольную лигу в зоне «Восток».

В сообщении пресс-службы уточняется, что, по словам заместителя губернатора Новосибирской области Андрея Жукова, такое решение связано с неэффективным управлением руководства ФК «Сибирь».

«Это выразилось в первую очередь в спортивном результате сезона — занятое командой 18-е место в Первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не позволило футбольному клубу "Сибирь" остаться в составе ФНЛ, и впервые с 2005 года клуб вынужден перейти во второй дивизион соревнований <...>. Усиления требуют такие направления, как работа с болельщиками, повышение посещаемости домашних матчей команды, коммерческая деятельность клуба, развитие детско-юношеского футбола, селекционная работа», — отмечается в пресс-релизе.



Основная задача нового футбольного клуба — войти в состав Футбольной национальной лиги. Также в пресс-службе подчеркнули, что название клуба было выбрано из-за невозможности использования слова «Сибирь».