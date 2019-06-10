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Спорт

Областное правительство создаст новый футбольный клуб из-за неудач «Сибири»

На прошлой неделе «Сибирь» вылетела из ФНЛ

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Новый клуб создали из-за неудач «Сибири»

Фото: Стас Соколов / НГС

Правительство Новосибирской области решило создать новый футбольный клуб из-за неэффективности ФК «Сибирь». В конце прошлой недели новосибирский клуб вылетел из Футбольной национальной лиги. 

Об этом сообщили сегодня, 10 июня, в пресс-службе правительства Новосибирской области. 

«На заседании <...> принято решение о создании автономной некоммерческой организации ФК "Новосибирск", учредителем которой станет Новосибирская область в лице министерства физической культуры и спорта Новосибирской области», — говорится в сообщении правительства.

Проект распоряжения подготавливали в сжатые сроки, чтобы успеть подать заявку для участия в Первенстве России по футболу среди команд, входящих в Профессиональную футбольную лигу в зоне «Восток». 

В сообщении пресс-службы уточняется, что, по словам заместителя губернатора Новосибирской области Андрея Жукова, такое решение связано с неэффективным управлением руководства ФК «Сибирь». 

«Это выразилось в первую очередь в спортивном результате сезона — занятое командой 18-е место в Первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не позволило футбольному клубу "Сибирь" остаться в составе ФНЛ, и впервые с 2005 года клуб вынужден перейти во второй дивизион соревнований <...>. Усиления требуют такие направления, как работа с болельщиками, повышение посещаемости домашних матчей команды, коммерческая деятельность клуба, развитие детско-юношеского футбола, селекционная работа», — отмечается в пресс-релизе.

Основная задача нового футбольного клуба — войти в состав Футбольной национальной лиги. Также в пресс-службе подчеркнули, что название клуба было выбрано из-за невозможности использования слова «Сибирь». 

«В текущем спортивном сезоне мы проведем общественный опрос среди болельщиков о названии футбольного клуба и его логотипе. <...> 

Третьему городу в стране нужна достойная футбольная команда, показывающая высокие результаты в чемпионатах и первенствах России», 

— цитирует слова Жукова пресс-служба правительства.

В пятницу, 7 июня, стало известно, что футбольный клуб «Сибирь» больше не сможет выступать в первом дивизионе Футбольной национальной Лиги — его перевели в Профессиональную футбольную Лигу. Теперь «Сибири» предстоит стать соперником нового футбольного клуба.

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Дмитрий Здорников

ТЕГИ

футбольный клубобластное правительство

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КОММЕНТАРИИ (50)

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Жаба Васильевна
10 июн 2019 в 16:18

Дармоедов нам не надо!

Интернет серфер
10 июн 2019 в 16:22

Вот поясните, зачем Новосибирску футбольная команда если тут тепло всего 3 месяца??

Вложите деньги в хоккей, в биатлон, на крайняк в фигурное катание, те виды спорта которые возможны в сибири большую часть времени!!!!

People
10 июн 2019 в 16:20

Да разгоните эту команду вообще. Нету в Новосибирске футбола и на будет. Все деньги отдать на строительство стадиона на горской. Хоккей спорт номер один в Новосибирске.