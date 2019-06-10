Избитого битой в аэропорту Толмачёво водителя вызвали в полицию

В полиции города Обь возбудили уголовное дело по факту избиения в аэропорту Толмачёво водителя из Кемерово Дмитрия Анисимова — в конце прошлого года ему битой разбили голову, сломали руку, ограбили и повредили микроавтобус.
Об уголовном деле корреспонденту НГС рассказал сам пострадавший и подтвердили в полиции Обь.
— Побеседовали [на очной ставке с нападавшими], они настаивают на своей версии. Сейчас ещё будет дополнительная медицинская экспертиза проводиться по обнаруженному у меня позднее ещё одному перелому, после этого — следственный эксперимент. И только после этого дело — в суд. <…> У них (у нападавших с битой. — Прим. ред.) была версия, что напал я: напал на таксиста, а товарищ его защищал, — рассказал корреспонденту НГС Дмитрий Анисимов.
В полиции Оби отказались комментировать ход следствия, но уточнили, что дело возбуждено по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Дмитрия Анисимова из BlaBlaCar избили в новосибирском аэропорту Толмачёво в ноябре прошлого года. Как утверждает сам водитель, напавшим на него не понравилось, что иногородний водитель забирает в аэропорту пассажиров. В результате драки водителю из Кемерово битой разбили голову, сломали руку, забрали деньги и золотую цепочку, а также повредили микроавтобус, на котором он привёз пассажиров из Кузбасса.