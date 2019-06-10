Избитого битой в аэропорту Толмачёво водителя вызвали в полицию

В полиции города Обь возбудили уголовное дело по факту избиения в аэропорту Толмачёво водителя из Кемерово Дмитрия Анисимова — в конце прошлого года ему битой разбили голову, сломали руку, ограбили и повредили микроавтобус.



Об уголовном деле корреспонденту НГС рассказал сам пострадавший и подтвердили в полиции Обь.



— Побеседовали [на очной ставке с нападавшими], они настаивают на своей версии. Сейчас ещё будет дополнительная медицинская экспертиза проводиться по обнаруженному у меня позднее ещё одному перелому, после этого — следственный эксперимент. И только после этого дело — в суд. <…> У них (у нападавших с битой. — Прим. ред.) была версия, что напал я: напал на таксиста, а товарищ его защищал, — рассказал корреспонденту НГС Дмитрий Анисимов.

