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Криминал

Избитого битой в аэропорту Толмачёво водителя вызвали в полицию

Другие участники драки настаивают на том, что защищались

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Пострадавший Дмитрий Анисимов работает частным перевозчиком. В Новосибирск из Кемерово он приехал на своём микроавтобусе

Фото: Дмитрий Анисимов

В полиции города Обь возбудили уголовное дело по факту избиения в аэропорту Толмачёво водителя из Кемерово Дмитрия Анисимова — в конце прошлого года ему битой разбили голову, сломали руку, ограбили и повредили микроавтобус. 
 

Об уголовном деле корреспонденту НГС рассказал сам пострадавший и подтвердили в полиции Обь.

— Побеседовали [на очной ставке с нападавшими], они настаивают на своей версии. Сейчас ещё будет дополнительная медицинская экспертиза проводиться по обнаруженному у меня позднее ещё одному перелому, после этого — следственный эксперимент. И только после этого дело — в суд. <…> У них (у нападавших с битой. — Прим. ред.) была версия, что напал я: напал на таксиста, а товарищ его защищал, — рассказал корреспонденту НГС Дмитрий Анисимов.

В полиции Оби отказались комментировать ход следствия, но уточнили, что дело возбуждено по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Дмитрия Анисимова из BlaBlaCar избили в новосибирском аэропорту Толмачёво в ноябре прошлого года. Как утверждает сам водитель, напавшим на него не понравилось, что иногородний водитель забирает в аэропорту пассажиров. В результате драки водителю из Кемерово битой разбили голову, сломали руку, забрали деньги и золотую цепочку, а также повредили микроавтобус, на котором он привёз пассажиров из Кузбасса.

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КОММЕНТАРИИ (6)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
10 июн 2019 в 17:52

Защищаться надо голыми руками, без оружия. Сам в свое время занимался рукопашным боем и для меня это не проблема.

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почётный гражданин Левосибирска
10 июн 2019 в 18:39

Хотел на халяву бабла срубить. Вот, жадность до чего доводит. Достаточно было подойти к тем же бомбилам и попросить их помочь загрузиться. Много бы не заплатили, но бензин оправдал бы. Всегда так делали и в Новосибирске, и в Кемерово, и в Томске, и в Новокузнецке. Что в аэропорту, что на авто и ж/д вокзалах.

Semetsky
10 июн 2019 в 18:17

Только умышленное телесные повреждения? Т.е. Грабеж мы уже хабыли, как и умышленная порча чужого имущества.... Мддда