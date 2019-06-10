Железный котяра: в Новосибирске живет кот с титановыми лапками (видео)

Привет! Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.
Привет! Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.
6 мая 2019
Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Ветеринары установили в лапы животного специальные конструкции из титана, на которые позже прикрепили протезы, имитирующие кошачьи лапы
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Кот по кличке Рыжий стал знаменитым после того, как ветеринары успешно поставили ему четыре протеза вместо лап. Животное подобрали на улице зоозащитники в 2016 году. Кот долгое время был на сорокаградусном морозе, поэтому ветеринарам клиники «БЭСТ» пришлось ампутировать ему все четыре лапы и кончики ушей и хвоста. Но ветеринары решили спасти хвостатого и подарить ему еще один шанс на прогулки.
«Он поступил к нам из Томска от зоозащитной организации. Ему была проведена серия операций, сначала передние лапы были установлены, потом задние. В общем, живёт у нас в клинике уже, наверное, около трёх лет. <…> После последней операции у него прошёл год, то есть он уже год ходит на четырёх протезах. И это первый в мире кот, которому проведено протезирование четырёх лап», — рассказала корреспонденту НГС главный врач клиники «БЭСТ» Наталья Уланова.
Ветеринары установили в лапы животного специальные конструкции из титана, на которые позже прикрепили протезы, имитирующие кошачьи лапки.
«У нас есть патент на остеоинтегрируемые протезы — на ту металлическую конструкцию, которая погружается в кость и срастается с костью. Она индивидуально под каждого пациента печатается на титановом 3D принтере по результатам компьютерной томографии», — объяснила Уланова.
Рыжий, по словам главного врача, прекрасно управляется со своими новыми лапами. Они не доставляют ему дискомфорта или боли.
«Он гуляет, сбегает всё время на улицу, прям хочет всё время. Видать, жил на улице, поэтому инстинкты у него. Пытается постоянно убежать либо через заднюю дверь, либо через переднюю. <…> Честно говоря, столько уже всего перенёс, к нему все привыкли. <…> Он нам не мешает и всегда под присмотром», — добавляет ветеринар.