Железный котяра: в Новосибирске живет кот с титановыми лапками (видео)

Кот по кличке Рыжий стал знаменитым после того, как ветеринары успешно поставили ему четыре протеза вместо лап. Животное подобрали на улице зоозащитники в 2016 году. Кот долгое время был на сорокаградусном морозе, поэтому ветеринарам клиники «БЭСТ» пришлось ампутировать ему все четыре лапы и кончики ушей и хвоста. Но ветеринары решили спасти хвостатого и подарить ему еще один шанс на прогулки.

«Он поступил к нам из Томска от зоозащитной организации. Ему была проведена серия операций, сначала передние лапы были установлены, потом задние. В общем, живёт у нас в клинике уже, наверное, около трёх лет. <…> После последней операции у него прошёл год, то есть он уже год ходит на четырёх протезах. И это первый в мире кот, которому проведено протезирование четырёх лап», — рассказала корреспонденту НГС главный врач клиники «БЭСТ» Наталья Уланова.