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Лето

Очень жаркий выходной: новосибирцев ждёт потепление до +27 градусов

А после Дня России в городе сразу похолодает

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В среду, 12 июня, воздух в Новосибирске прогреется до +27 градусов

Фото: Стас Соколов / НГС

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие дни — самым тёплым днём недели станет 12 июня. В этот день отмечается государственный праздник — День России, он будет выходным.

«В последние дни температурный фон был в основном ниже климатической нормы на 1–4 градуса, 8-го числа — до 8 градусов ниже нормы. Были частые дожди разной интенсивности, от слабых до умеренных и сильных», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Сейчас идёт тенденция на улучшение погодных условий, отметил он. 

«Северо-западные потоки перестраиваются в атмосфере на западные и юго-западные. Поэтому мы рассчитываем, что всё-таки будет идти тенденция на более комфортный фон температуры на юге Западной Сибири», — рассказал Ягудин.

Завтра, 11 июня, днём в Новосибирске будет +23...+24 градусов.

А самым тёплым днём на неделе станет среда, 12 июня, — в этот день в Новосибирске будет около +27 градусов.

По области 12 июня ожидается до +28...+30 градусов.

Грозовые дожди ещё вероятны, но идти они будут с перерывами в ближайшие трое суток. Наиболее интенсивны они будут 13 июня, когда синоптики ждут приближения холодного атмосферного фронта с порывистыми ветрами 15–20 м/с.

13 июня в Новосибирске ожидается +23...+24 градуса.

Сейчас в Новосибирске официально открыт только один пляж — на «Наутилусе» разрешили купаться в прошедшую субботу.

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КОММЕНТАРИИ (3)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
10 июн 2019 в 17:31

Меня жара не беспокоит, т..к в ЧОПе в кабинете моем - кондиционер, и в особняке в Плотниково тоже

avv
10 июн 2019 в 17:31

Ура на пляж можно сгонять !!!

Вовчик1955
10 июн 2019 в 17:31

Нам, новосибирцам, жара не нужна.