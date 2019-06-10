Очень жаркий выходной: новосибирцев ждёт потепление до +27 градусов

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие дни — самым тёплым днём недели станет 12 июня. В этот день отмечается государственный праздник — День России, он будет выходным.
«В последние дни температурный фон был в основном ниже климатической нормы на 1–4 градуса, 8-го числа — до 8 градусов ниже нормы. Были частые дожди разной интенсивности, от слабых до умеренных и сильных», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
Сейчас идёт тенденция на улучшение погодных условий, отметил он.
«Северо-западные потоки перестраиваются в атмосфере на западные и юго-западные. Поэтому мы рассчитываем, что всё-таки будет идти тенденция на более комфортный фон температуры на юге Западной Сибири», — рассказал Ягудин.
Завтра, 11 июня, днём в Новосибирске будет +23...+24 градусов.
А самым тёплым днём на неделе станет среда, 12 июня, — в этот день в Новосибирске будет около +27 градусов.
По области 12 июня ожидается до +28...+30 градусов.
Грозовые дожди ещё вероятны, но идти они будут с перерывами в ближайшие трое суток. Наиболее интенсивны они будут 13 июня, когда синоптики ждут приближения холодного атмосферного фронта с порывистыми ветрами 15–20 м/с.
13 июня в Новосибирске ожидается +23...+24 градуса.
Сейчас в Новосибирске официально открыт только один пляж — на «Наутилусе» разрешили купаться в прошедшую субботу.