Очень жаркий выходной: новосибирцев ждёт потепление до +27 градусов

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие дни — самым тёплым днём недели станет 12 июня. В этот день отмечается государственный праздник — День России, он будет выходным.

«В последние дни температурный фон был в основном ниже климатической нормы на 1–4 градуса, 8-го числа — до 8 градусов ниже нормы. Были частые дожди разной интенсивности, от слабых до умеренных и сильных», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Сейчас идёт тенденция на улучшение погодных условий, отметил он.