В Новосибирске появится сервис по поиску потерявшихся собак и кошек

Сегодня, 10 июня, в Новосибирске начал работать новый сервис «Яндекс» под названием «Поиск пропавших животных» — теперь новосибирцы смогут сообщать обо всех найденных или потерянных питомцах на специальном сайте.

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе компании «Яндекс», первоначально проект при поддержке компании PURINA запустили в Екатеринбурге несколько месяцев назад.

«В Новосибирске сервис работает с сегодняшнего утра.

Теперь люди, нашедшие или потерявшие кошку или собаку, смогут сообщить об этом пользователям интернета, которые находятся поблизости. Это повысит шансы вернуть домашнего питомца владельцу»,