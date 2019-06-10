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Город

В Новосибирске появится сервис по поиску потерявшихся собак и кошек

«Яндекс» уже опробовал его в Екатеринбурге, а теперь запустит и в Новосибирске

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Теперь новосибирцы смогут сообщать обо всех найденных или потерянных питомцах на специальном сайте

Фото: архив НГС

Сегодня, 10 июня, в Новосибирске начал работать новый сервис «Яндекс» под названием «Поиск пропавших животных» — теперь новосибирцы смогут сообщать обо всех найденных или потерянных питомцах на специальном сайте.

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе компании «Яндекс», первоначально проект при поддержке компании PURINA запустили в Екатеринбурге несколько месяцев назад. 

«В Новосибирске сервис работает с сегодняшнего утра. 

Теперь люди, нашедшие или потерявшие кошку или собаку, смогут сообщить об этом пользователям интернета, которые находятся поблизости. Это повысит шансы вернуть домашнего питомца владельцу», 

— пояснили в пресс-службе.

По данным пресс-службы компании, за последний год россияне задавали больше полумиллиона запросов о потерянных кошках и собаках. Сервис предлагает внести приметы найденного или потерянного питомца, добавить его фотографию и указать район.

«Теперь человек, который потерял или нашёл животное, может зайти на сайт специального проекта yandex.ru/petfinder и разместить объявление. После модерации объявление будет показываться <...> тем пользователям, которые оказались в указанном месте. Таким образом его увидят именно те люди, которые могли видеть животное или сами потеряли в этом районе питомца», — говорится в сообщении «Яндекса».

В пресс-службе компании также отметили, что проект хорошо себя зарекомендовал в Екатеринбурге. 

«По статистике, каждый шестой потерянный питомец, о котором рассказали на сайте проекта, вернулся к своим хозяевам», — заверили в пресс-службе.

В Новосибирске регулярно происходят конфликты из-за владельцев собак и зоозащитников, нашедших их. Так, в середине мая хозяин собаки и зоозащитники не могли поделить крупного самца чёрного русского терьера. Волонтёры утверждали, что подобрали породистого пса без присмотра на свалке.

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ТЕГИ

домашние животныепропажа«Яндекс»

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КОММЕНТАРИИ (12)

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elka
10 июн 2019 в 15:13

Собака друг человека!Людей ищут полиция, волонтеры и другие службы, ну а теперь и для собак придумали сервис поиска.Это хорошо, друзей в беде оставлять нельзя.Прикольная собака на фото ,устала и так умиротворённо отдыхает.

с богаткова
10 июн 2019 в 15:09

волонтерки, разведенки.... Что еще сказать....такие мне не нужны...

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Life Hackers
10 июн 2019 в 15:14

Спасайте людей! Стариков! Животноводы блин...