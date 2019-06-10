В Новосибирске появится сервис по поиску потерявшихся собак и кошек

Сегодня, 10 июня, в Новосибирске начал работать новый сервис «Яндекс» под названием «Поиск пропавших животных» — теперь новосибирцы смогут сообщать обо всех найденных или потерянных питомцах на специальном сайте.
Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе компании «Яндекс», первоначально проект при поддержке компании PURINA запустили в Екатеринбурге несколько месяцев назад.
«В Новосибирске сервис работает с сегодняшнего утра.
Теперь люди, нашедшие или потерявшие кошку или собаку, смогут сообщить об этом пользователям интернета, которые находятся поблизости. Это повысит шансы вернуть домашнего питомца владельцу»,
— пояснили в пресс-службе.
По данным пресс-службы компании, за последний год россияне задавали больше полумиллиона запросов о потерянных кошках и собаках. Сервис предлагает внести приметы найденного или потерянного питомца, добавить его фотографию и указать район.
«Теперь человек, который потерял или нашёл животное, может зайти на сайт специального проекта yandex.ru/petfinder и разместить объявление. После модерации объявление будет показываться <...> тем пользователям, которые оказались в указанном месте. Таким образом его увидят именно те люди, которые могли видеть животное или сами потеряли в этом районе питомца», — говорится в сообщении «Яндекса».
В пресс-службе компании также отметили, что проект хорошо себя зарекомендовал в Екатеринбурге.
«По статистике, каждый шестой потерянный питомец, о котором рассказали на сайте проекта, вернулся к своим хозяевам», — заверили в пресс-службе.
В Новосибирске регулярно происходят конфликты из-за владельцев собак и зоозащитников, нашедших их. Так, в середине мая хозяин собаки и зоозащитники не могли поделить крупного самца чёрного русского терьера. Волонтёры утверждали, что подобрали породистого пса без присмотра на свалке.