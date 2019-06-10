Новосибирская больница начала следить за пациентами с помощью умных браслетов

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6 мая 2019
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С 10 июня новосибирская больница начала раздавать мягкие браслеты с секретным кодом внутри
Фото: предоставлено больницей № 25
Новосибирская городская больница № 25 получила от мэрии браслеты, с помощью которых можно прочитать всю информацию о человеке, — их разработала компания из Сколково.
Больница № 25 в Калининском районе стала первой медицинской организацией в Новосибирске, получившей браслеты помощи Qrepublik, сообщил корреспонденту НГС главный врач больницы Сергей Астраков. По его словам, мэр Анатолий Локоть помог больнице получить эти браслеты, а всего же мэрия закупила 2,5 тысячи таких устройств для горожан.
«На него нанесён QR-код, который считывается любым смартфоном, где есть фотоаппарат. Допустим, вы видите, что человек упал, ему плохо на улице, например, и вы можете — если на нём есть браслет — взять телефон любой и навести на QR-код и прочитать информацию», — объяснил Сергей Астраков.
Главврач рассказал, что по QR-коду можно узнать имя человека, его болезни (например, эпилепсию или сахарный диабет), резус-фактор, группу крови и так далее. Код расположен с внутренней стороны браслета — это сделано ради безопасности носителя, отметил он.
Браслеты сделаны из мягкого материала, код же нанесён на особо прочный пластик, который не должен пострадать от удара или воды.
«[Когда кто-то считывает код] — в эту же секунду то лицо, которое обозначено как контактное (родственник, мама ребёнка),
ему приходит сигнал, что QR-код вашего ребёнка в данный момент считывается. И там есть геопозиция, где считывается — допустим, в Верх-Туле считывают код вашего ребёнка или ваших мамы или папы, и совершенно очевидно, что он в беде, что-то случилось и кто-то оказывает ему помощь»,
— отметил Сергей Астраков.
Сегодня больница раздала шесть браслетов пациентам, которые, по словам главврача, больше всех нуждались в таких устройствах — больным с эпилепсией, а также перенесших инсульт. Они достались пациентам бесплатно — вообще же стоимость такого браслета около 1 тысячи рублей, добавил руководитель больницы.
Он отметил, что такие браслеты позволят экономить время, когда скорая привозит пострадавшего человека в стационар, и пациент не в состоянии объяснить, что у него за болезнь. Врачи смогут прочитать информацию с браслета и быстрее поймут, какая помощь нужна больному.
Ранее врач новосибирского роддома тоже поддержал инновационный подход и вживил себе в руки 6 чипов — они позволили ему открывать двери без магнитных карт.