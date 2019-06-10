Новосибирская больница начала следить за пациентами с помощью умных браслетов

Новосибирская городская больница № 25 получила от мэрии браслеты, с помощью которых можно прочитать всю информацию о человеке, — их разработала компания из Сколково.

Больница № 25 в Калининском районе стала первой медицинской организацией в Новосибирске, получившей браслеты помощи Qrepublik, сообщил корреспонденту НГС главный врач больницы Сергей Астраков. По его словам, мэр Анатолий Локоть помог больнице получить эти браслеты, а всего же мэрия закупила 2,5 тысячи таких устройств для горожан.



«На него нанесён QR-код, который считывается любым смартфоном, где есть фотоаппарат. Допустим, вы видите, что человек упал, ему плохо на улице, например, и вы можете — если на нём есть браслет — взять телефон любой и навести на QR-код и прочитать информацию», — объяснил Сергей Астраков.

Главврач рассказал, что по QR-коду можно узнать имя человека, его болезни (например, эпилепсию или сахарный диабет), резус-фактор, группу крови и так далее. Код расположен с внутренней стороны браслета — это сделано ради безопасности носителя, отметил он.

Браслеты сделаны из мягкого материала, код же нанесён на особо прочный пластик, который не должен пострадать от удара или воды.



Нужно навести камеру телефона на QR-код, чтобы получить всю необходимую информацию о человеке Фото: предоставлено больницей № 25

«[Когда кто-то считывает код] — в эту же секунду то лицо, которое обозначено как контактное (родственник, мама ребёнка), ему приходит сигнал, что QR-код вашего ребёнка в данный момент считывается. И там есть геопозиция, где считывается — допустим, в Верх-Туле считывают код вашего ребёнка или ваших мамы или папы, и совершенно очевидно, что он в беде, что-то случилось и кто-то оказывает ему помощь»,