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Здоровье

Новосибирская больница начала следить за пациентами с помощью умных браслетов

Эти браслеты нужны, чтобы не тратить время на обследования и вовремя помочь пациенту

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С 10 июня новосибирская больница начала раздавать мягкие браслеты с секретным кодом внутри

Фото: предоставлено больницей № 25

Новосибирская городская больница № 25 получила от мэрии браслеты, с помощью которых можно прочитать всю информацию о человеке, — их разработала компания из Сколково.

Больница № 25 в Калининском районе стала первой медицинской организацией в Новосибирске, получившей браслеты помощи Qrepublik, сообщил корреспонденту НГС главный врач больницы Сергей Астраков. По его словам, мэр Анатолий Локоть помог больнице получить эти браслеты, а всего же мэрия закупила 2,5 тысячи таких устройств для горожан.

«На него нанесён QR-код, который считывается любым смартфоном, где есть фотоаппарат. Допустим, вы видите, что человек упал, ему плохо на улице, например, и вы можете — если на нём есть браслет — взять телефон любой и навести на QR-код и прочитать информацию», — объяснил Сергей Астраков.

Главврач рассказал, что по QR-коду можно узнать имя человека, его болезни (например, эпилепсию или сахарный диабет), резус-фактор, группу крови и так далее. Код расположен с внутренней стороны браслета — это сделано ради безопасности носителя, отметил он.

Браслеты сделаны из мягкого материала, код же нанесён на особо прочный пластик, который не должен пострадать от удара или воды.

Нужно навести камеру телефона на QR-код, чтобы получить всю необходимую информацию о человеке 

Фото: предоставлено больницей № 25

«[Когда кто-то считывает код] — в эту же секунду то лицо, которое обозначено как контактное (родственник, мама ребёнка), 

ему приходит сигнал, что QR-код вашего ребёнка в данный момент считывается. И там есть геопозиция, где считывается — допустим, в Верх-Туле считывают код вашего ребёнка или ваших мамы или папы, и совершенно очевидно, что он в беде, что-то случилось и кто-то оказывает ему помощь», 

— отметил Сергей Астраков.

Сегодня больница раздала шесть браслетов пациентам, которые, по словам главврача, больше всех нуждались в таких устройствах — больным с эпилепсией, а также перенесших инсульт. Они достались пациентам бесплатно — вообще же стоимость такого браслета около 1 тысячи рублей, добавил руководитель больницы.

Он отметил, что такие браслеты позволят экономить время, когда скорая привозит пострадавшего человека в стационар, и пациент не в состоянии объяснить, что у него за болезнь. Врачи смогут прочитать информацию с браслета и быстрее поймут, какая помощь нужна больному. 

Ранее врач новосибирского роддома тоже поддержал инновационный подход и вживил себе в руки 6 чипов — они позволили ему открывать двери без магнитных карт.

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ТЕГИ

браслеты помощипомощь пациентаминновации в больнице

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КОММЕНТАРИИ (6)

трям-брям
10 июн 2019 в 15:33

Обалдеть... Пластиковый браслет с QR-кодом разработали в самом Сколоково? Вот это прорыв... Небось, миллиардный грант освоили?..

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
10 июн 2019 в 15:31

Лечусь только в Германии и Израиле. Как владелец ЧОПа могу себе позволить.

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
10 июн 2019 в 15:30

Увидев знакомое со службы слово браслеты, подумал про другое.