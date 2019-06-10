В Новосибирске открыли первый пляж

«Учитывая, что температура воды ещё низкая, даже кратковременное купание может привести к несчастному случаю. Убедительная просьба воздержаться от купания, пока температура воды не поднимется до 20 градусов или выше», — сообщила Муниципальная аварийно-спасательная служба в своём паблике в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве уточнили, что пробы воды соответствуют нормам — купаться в этом месте разрешено. Ранее дно Оби в районе «Наутилуса» обследовали водолазы .

«Пляж <...> был принят, открыт ещё в субботу», – рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Как сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС, сегодня утром температура воды в Оби была на уровне 16,4 градуса.



В МЧС уточнили, что пока «Наутилус» — единственный пляж, который официально открылся в Новосибирске. При этом несколько дней назад в пресс-центре мэрии со ссылкой на МАСС сообщали, что всего в городе запланировано к открытию пять пляжей.

Ранее пляж «Наутилус» оказался под угрозой закрытия из-за строительства новой ледовой арены, но губернатор Новосибирской области Андрей Травников пообещал его сохранить.

