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Лето

В Новосибирске открыли первый пляж

Теперь на «Наутилусе» официально разрешено купаться

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Спасатели просят новосибирцев воздержаться от купания до тех пор, пока вода в реке не прогреется до +20 градусов

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Новосибирские спасатели объявили об официальном открытии пляжа «Наутилус».

«Пляж <...> был принят, открыт ещё в субботу», – рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что пробы воды соответствуют нормам — купаться в этом месте разрешено. Ранее дно Оби в районе «Наутилуса» обследовали водолазы

«Учитывая, что температура воды ещё низкая, даже кратковременное купание может привести к несчастному случаю. Убедительная просьба воздержаться от купания, пока температура воды не поднимется до 20 градусов или выше», — сообщила Муниципальная аварийно-спасательная служба в своём паблике в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС, сегодня утром температура воды в Оби была на уровне 16,4 градуса.

В МЧС уточнили, что пока «Наутилус» — единственный пляж, который официально открылся в Новосибирске. При этом несколько дней назад в пресс-центре мэрии со ссылкой на МАСС сообщали, что всего в городе запланировано к открытию пять пляжей.

Ранее пляж «Наутилус» оказался под угрозой закрытия из-за строительства новой ледовой арены, но губернатор Новосибирской области Андрей Травников пообещал его сохранить.

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пляжкупальный сезон

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КОММЕНТАРИИ (15)

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NataLka
10 июн 2019 в 14:59

Аха..до-до...тама шта в воде, шта на земле сики и каки человечачьи и собачачьи с кошачьими...фуууэээ...есь жэ люди, кторым нра в етом шарохаццо....ой фсё.....

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
10 июн 2019 в 14:57

Предпочитаю отдыхать на пляжах Малибу.

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Ржака
10 июн 2019 в 15:02

Началось... Сейчас будут как тюлени лежать вываливать пивные животы...