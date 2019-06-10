Видео: спасатели сняли с дерева напуганного кота Беляшика

Сегодня, 10 июня, спасатели МАСС сняли с дерева на улице Баумана в Первомайском районе Новосибирска пушистого кота Беляшика.

«Пришла на работу — подходит женщина, которая у нас в ларёчке что-нибудь покупает и с котиком гуляет на поводочке. Она всегда с ним гуляет. Сегодня пришла и плачет — говорит: "Вы не видели моего котика? Он куда-то исчез"», — сообщила в редакцию НГС местная жительница и продавец Ольга Орлова.

Но в то время кота никто не видел, а когда хозяйка животного ушла, Ольга услышала мяуканье.