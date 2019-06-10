Видео: спасатели сняли с дерева напуганного кота Беляшика

Сегодня, 10 июня, спасатели МАСС сняли с дерева на улице Баумана в Первомайском районе Новосибирска пушистого кота Беляшика.
«Пришла на работу — подходит женщина, которая у нас в ларёчке что-нибудь покупает и с котиком гуляет на поводочке. Она всегда с ним гуляет. Сегодня пришла и плачет — говорит: "Вы не видели моего котика? Он куда-то исчез"», — сообщила в редакцию НГС местная жительница и продавец Ольга Орлова.
Но в то время кота никто не видел, а когда хозяйка животного ушла, Ольга услышала мяуканье.
«Думала он где-то в кустах, оказалось, он на дереве мяучит — где-то высота примерно второй-третий этаж», — говорит Ольга. Она отыскала хозяйку и они вместе начали звать Беляшика. Оказалось, что зверь зацепился поводком за дерево и не может слезть: кот пытался спуститься, когда увидел хозяйку, но ему мешал поводок.
Ольга стала вызывать спасателей, обзвонила и другие службы, в итоге на место приехали спасатели МАСС, которые до этого были на вызове в Советском районе.
«Часа три он сидел, он уже охрип — настолько он орал», — говорит Ольга.
Спасатели потратили на спасение кота около 5 минут.
НГС публикует видео Ольги Орловой с кадрами спасательной операции.
В январе НГС рассказывал, как новосибирские спасатели помогли 5-месячному котёнку породы канадский сфинкс, задняя лапка которого застряла в мойке.