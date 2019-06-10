В сквере Славы перегородили пешеходные дорожки

У сквера Славы в Ленинском районе Новосибирска перегородили пешеходные дорожки — посетителям сквера придётся терпеть неудобства из-за реконструкции.
Местные жители заметили, что дорожки перегородили со стороны улицы Плахотного на прошлой неделе. Это случилось уже после того, как в парке разбили палатки для рабочих.
«Бегают и катаются по внешнему периметру парка, так как посередине гуляют с детьми, колясками. И получается, что разорван теперь круг внешний, действительно неудобно. На левом берегу это единственная отрада для любителей роликов, скейтов, самокатов», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница.
Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова рассказала НГС, что дорожки будут закрыты в течение нескольких месяцев.
«Это, к сожалению, до конца лета будет, потому что это идёт реконструкция, будет благоустройство. Сейчас зайдут уже в сквер. К сожалению, [будут] временные неудобства так же, как и в Центральном парке», — объяснила Анна Терешкова.
Терешкова уточнила, что работы по благоустройству парков можно делать только летом.
Впервые обновлённый проект Монумента Славы показали в августе 2018 года — в парке появятся карликовые яблони, кинотеатр и киоски. Позднее стало известно, что сам монумент ремонтировать не будут.