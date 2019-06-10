В сквере Славы перегородили пешеходные дорожки

У сквера Славы в Ленинском районе Новосибирска перегородили пешеходные дорожки — посетителям сквера придётся терпеть неудобства из-за реконструкции.

Местные жители заметили, что дорожки перегородили со стороны улицы Плахотного на прошлой неделе. Это случилось уже после того, как в парке разбили палатки для рабочих.

«Бегают и катаются по внешнему периметру парка, так как посередине гуляют с детьми, колясками. И получается, что разорван теперь круг внешний, действительно неудобно. На левом берегу это единственная отрада для любителей роликов, скейтов, самокатов», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница.