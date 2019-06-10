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Город

В сквере Славы перегородили пешеходные дорожки

Новосибирцы не смогут гулять по скверу несколько месяцев

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Вид на перегороженную дорожку со стороны улицы Плахотного

Фото: Татьяна Громова

У сквера Славы в Ленинском районе Новосибирска перегородили пешеходные дорожки — посетителям сквера придётся терпеть неудобства из-за реконструкции.

Местные жители заметили, что дорожки перегородили со стороны улицы Плахотного на прошлой неделе. Это случилось уже после того, как в парке разбили палатки для рабочих.

«Бегают и катаются по внешнему периметру парка, так как посередине гуляют с детьми, колясками. И получается, что разорван теперь круг внешний, действительно неудобно. На левом берегу это единственная отрада для любителей роликов, скейтов, самокатов», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница.

Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова рассказала НГС, что дорожки будут закрыты в течение нескольких месяцев.

«Это, к сожалению, до конца лета будет, потому что это идёт реконструкция, будет благоустройство. Сейчас зайдут уже в сквер. К сожалению, [будут] временные неудобства так же, как и в Центральном парке», — объяснила Анна Терешкова.

Дорожки перегородили на прошлой неделе

Фото: Татьяна Громова 

Терешкова уточнила, что работы по благоустройству парков можно делать только летом.

Впервые обновлённый проект Монумента Славы показали в августе 2018 года — в парке появятся карликовые яблони, кинотеатр и киоски. Позднее стало известно, что сам монумент ремонтировать не будут.

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ТЕГИ

монумент Славы

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КОММЕНТАРИИ (19)

ююю
10 июн 2019 в 16:04

ну и что, перегородили реконструкция...в 90, там алкашня спала на лавках, да пиво с водочкой распивали, но шуму столько не было от граждан этих. *

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
10 июн 2019 в 15:58

Очень жаль, конечно. У меня отец-фронтовик, так я часто на Монумент Славы приезжаю.

С левого берега
10 июн 2019 в 16:32

Местная жительница чего в итоге хочет то? Город проголосовал за ремонт, его делают, наемся что станет лучше.