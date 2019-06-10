С выпускных экзаменов выгнали 25 новосибирских школьников

В Новосибирске с выпускных экзаменов выгнали 25 школьников. Большинство из них — девятиклассники, которые сдавали основной государственный экзамен.
«Пока, скажу так, экзамены идут в штатном режиме. Серьезных нарушений нет, — сообщил сегодня на совещании у губернатора министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. — По текущей ситуации на субботу у нас шесть удалённых на ЕГЭ и 19 удалённых на ОГЭ. В общей сложности 25 человек».
Сегодня, напомнил Федорчук, выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию. Этот предмет выбрали 56% всех выпускников — порядка 9 тысяч человек.
На прошлой неделе в школах прошли экзамены по иностранным языкам. В этом году в Новосибирске впервые сдавали экзамен по китайскому языку, на который пришла одна школьница.