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Образование

С выпускных экзаменов выгнали 25 новосибирских школьников

Большинство из них — выпускники 9-го класса, сдававшие ОГЭ

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Экзамены идут в штатном режиме, считает министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Новосибирске с выпускных экзаменов выгнали 25 школьников. Большинство из них — девятиклассники, которые сдавали основной государственный экзамен. 

«Пока, скажу так, экзамены идут в штатном режиме. Серьезных нарушений нет, — сообщил сегодня на совещании у губернатора министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. — По текущей ситуации на субботу у нас шесть удалённых на ЕГЭ и 19 удалённых на ОГЭ. В общей сложности 25 человек». 

Сегодня, напомнил Федорчук, выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию. Этот предмет выбрали 56% всех выпускников — порядка 9 тысяч человек. 

На прошлой неделе в школах прошли экзамены по иностранным языкам. В этом году в Новосибирске впервые сдавали экзамен по китайскому языку, на который пришла одна школьница. 

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КОММЕНТАРИИ (33)

Вася
10 июн 2019 в 14:28

Четвёрка лидеров в высказывание бреда, определилась.

Петя
10 июн 2019 в 14:58

Никогда не понимал, зачем выгонять ученика с такого важного для него экзамена? Это же одно из ключевых событий в жизни, во многом определяющее будущее. Всегда можно сделать замечание, пригрозить, забрать телефон/источник списывания, но не выгонять. Надеюсь, что этим НАДЗИРАТЕЛЯМ, в их жизни аукнется такой поступок имени Павлика Морозова.

iovs
10 июн 2019 в 14:28

не понял о чем статья то ?
никакой конкретики ни темы ни проблемы - ничего - как бабушки на лавочке "подорожают спички и поваренная соль"