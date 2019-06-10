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Спорт

«Счастлива, что смогла финишировать»: молодая мама из Новосибирска пробежала 86 километров по Африке

Сибирячка Ксения Егошина приняла участие в ультрамарафоне Comrades в ЮАР

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Ксения Егошина впервые участвовала в ультрамарафоне и полностью пробежала дистанцию

Фото: предоставлены Егором Егошиным

Молодая мама из Новосибирска Ксения Егошина приняла участие в ультрамарафоне Comrades, который проходит на юге Африки: чтобы пробежать дистанцию длиной почти 87 километров, сибирячке понадобилось чуть больше 11 часов.

«Я невероятно счастлива, что смогла финишировать на этом забеге, поскольку это мечта, к которой я давно шла. Comrades меня пленил тем, что это самый старый ультрамарафон в мире. Кроме того, он проводится в [Южной] Африке — стране, в которой я всегда мечтала побывать. Я никогда не бегала больше 42,2 км (марафона. — Прим. ред.), поэтому 87 километров стали для меня настоящей проверкой на прочность. Это точно самое сложное физическое испытание за всю мою жизнь. Но это величайшие эмоции в жизни: та атмосфера, которая царит на этом ультрамарафоне, ни с чем не сравнима!» — рассказала Ксения Егошина корреспонденту НГС в переписке в мессенджере WhatsApp.

Забег Comrades завершился в ЮАР накануне, 9 июня, когда в Новосибирске уже был поздний вечер.

Как пояснил муж новосибирской бегуньи Егор Егошин, в этом году на ультрамарафон приехали около 25 тысяч участников со всего мира. Cпортсмены стартовали в городе Дурбан и финишировали в Питермарицбурге, пробежав дистанцию в 86,83 километра. Трасса забега проходила по асфальтированным дорогам, а сложностей добавлял гористый рельеф с суммарным набором высоты 1800 метров. У Ксении Егошиной на преодоление дистанции ушло 11 часов 19 минут.

«На трассе, в особо сложные моменты, сил придавали мысли о том, что дома, на другом конце света, за меня болеют мои родные, друзья и наши бегуны из Новосибирска. В беговых чатах все следили за мной в реальном времени с помощью приложения забега, и я знала это», — поделилась впечатлениями сибирячка.

Видео предоставлено Егором Егошиным

По словам Егора Егошина, забег Comrades – это главное событие в году для ЮАР, поэтому посмотреть на участников ультрамарафона приходят в среднем три миллиона зрителей.
 

«Местные жители стоят на протяжении всей трассы и подбадривают участников, кормят их, болеют. Это для них ежегодный праздник, когда они устанавливают вдоль трассы свои палатки, ставят стулья, жарят мясо и наблюдают за бесконечным потоком бегунов, которые в течение 12 часов бегут заветную дистанцию», — рассказала Ксения Егошина.

Её супруг уточнил, что заниматься любительским бегом Ксения начала в 2013 году. Сейчас она руководитель новосибирской спортшколы I Love Supersport и мама двухлетней дочери. До того как принять участие в Comrades, сибирячка пробежала три марафона.

Видео предоставлено Егором Егошиным

В прошлом году двое новосибирцев пробежали 250 километров по пустыне Сахара. Бегун Михаил Козырь преодолел эту дистанцию за 26 часов 3 минуты, а Виктор Красноусов — за 26 часов 6 минут.

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КОММЕНТАРИИ (14)

с богаткова
10 июн 2019 в 15:14

Бегунам нужно пить, не просто воды, а изотонических растворов, для воспаления потерь соли. Но каким образом решается вопрос с посещением туалета на такой длинной дистанции? или у них как у космонавтов?

Леныч
10 июн 2019 в 15:22

Глядя на ее фотографию и видео, могу сказать, что она очень немолодая, а не молодая, мама(

с богаткова
10 июн 2019 в 15:15

В ИК служил кинологом, и когда за беглыми бежал, то развивал скорость больше, чем у чемпионов мира по бегу.