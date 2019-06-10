Названы города, в которые чаще всего переезжают новосибирцы

Из Новосибирской области с начала года уехало более 87 тысяч человек. Но в регион приехало ещё больше — 144 тысячи

В полиции назвали города, куда чаще всего переезжают жители Новосибирска на постоянное место жительство. Также областное управление по вопросам миграции рассказало, кто селится в регионе здесь на месте уехавших. Как рассказала на пресс-конференции в ТАСС Людмила Фоменко, заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области, миграционные тенденции в Новосибирске не меняются уже несколько лет. «За пять месяцев этого года зарегистрировано по месту жительства 87 168 граждан России, которые приняли решение постоянно проживать в Новосибирской области, снято 65 тысяч. Мы видим прибыль, эта тенденция на протяжении последних пяти лет неизменна. Мигрируют в основном в рамках Сибирского и Дальневосточного федеральных округов», — пояснила Людмила Фоменко.



Так, в Новосибирск чаще всего переезжают жители Алтайского края, Кемеровской и Иркутской областей, Якутии, Красноярского края, Омской области и Забайкальского края. Новосибирцы переезжают чаще всего в западные регионы. На первом месте — Краснодарский край, в топе также Алтайский край и Москва. За последние пять месяцев в полиции отметили рост числа иностранных граждан, которые приезжают в Новосибирск. «За пять месяцев этого года 114 тысяч иностранных граждан поставлены на миграционный учёт — это +5% к аналогичному периоду прошлого года. <...> По целям въезда ситуация не меняется: лидирует работа (40 тысяч человек), вторая цель — частная (23 тысячи), третья — туризм и четвёртая — это учёба», — добавила Людмила Фоменко и отметила, что туризм выбился в лидеры по целям приезда только в прошлом году. Основные страны, из которых люди приезжают в Новосибирск — Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Киргизия, из стран дальнего зарубежья — Китай и Германия. Начальник управления занятости населения областного министерства труда и социального развития Надежда Цветкова добавила, что среди отраслей, наиболее привлекательных для иностранных граждан, остаются строительство, ЖКХ и обрабатывающие производства. По её словам, около 200 новосибирских предприятий постоянно используют иностранную рабочую силу. Но пользуется популярностью и неквалифицированный труд: дворники и разнорабочие.

