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Проблема

Напуганный штрафом сибиряк убрал огород, который разбил на месте свалки

Властям не понравились две грядки на участке, который Пётр Боровко четыре года чистил от мусора

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Пару грядок пенсионер высадил на участке, который годами чистит от мусора

Фото: Владимир Ященко

Житель Барабинска Новосибирской области Пётр Боровко добровольно уничтожил свой огород, который разбил на месте стихийной свалки. Администрация пригрозила ему 5-тысячным штрафом и потребовала освободить участок.

«Да, я убрал. Администрация сказала, что кусты оставить можно, а грядочки убрать», — рассказал НГС житель Барабинска Пётр Боровко. 

Пару грядок он посадил на заброшенном участке, с которого в течение четырёх лет убирал мусор. Сначала он высадил там несколько кустов облепихи, в этом году на оставшемся клочке земли решил посадить лук и чеснок. В общей сложности участок, который обрабатывал пенсионер, был небольшим — примерно 10 на 10 метров, то есть около одной сотки. 

На прошлой неделе ему сказали явиться в администрацию по поводу грядок

На прошлой неделе Петра Боровко вызвали в городскую администрацию и пригрозили выписать штраф 5 тысяч рублей, если он не уберет грядки к понедельнику. 

«Июнь месяц, у меня только всё начало расти. Но я всё убрал. Да, со слезами на глазах, конечно. Но справились, — поделился пенсионер. — А тут мне сосед предложил убрать там ещё территорию, там заросло всё. Но всё, говорю, ко мне не обращайся, только в администрацию». 

По словам Петра Боровко, после того, как он убрал свои грядки, из администрации к нему больше не обращались. 

В 2017 году новосибирский предприниматель построил за свой счёт дорогу в дачное общество. Власти обвинили его в том, что строительство не согласовали и вызвали на участок полицейских.

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ТЕКСТ

Анна Богданова

ТЕГИ

штрафБарабинскстихийная свалка

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КОММЕНТАРИИ (59)

Павел
10 июн 2019 в 13:20

Правильно! Пусть лучше опять помойка будет. Хвала властям! Демонстрация полного отсутствия мозга.

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Harlan
10 июн 2019 в 13:22

Ну, что, чинуши, поздравляю! Справились с суперпреступником! Теперь, можете выписать себе премии.

маруся
10 июн 2019 в 13:18

утомил ваш новый дизайн даже на сайт заходить не хочется