Напуганный штрафом сибиряк убрал огород, который разбил на месте свалки

Пару грядок он посадил на заброшенном участке, с которого в течение четырёх лет убирал мусор. Сначала он высадил там несколько кустов облепихи, в этом году на оставшемся клочке земли решил посадить лук и чеснок. В общей сложности участок, который обрабатывал пенсионер, был небольшим — примерно 10 на 10 метров, то есть около одной сотки.

«Да, я убрал. Администрация сказала, что кусты оставить можно, а грядочки убрать», — рассказал НГС житель Барабинска Пётр Боровко.

На прошлой неделе Петра Боровко вызвали в городскую администрацию и пригрозили выписать штраф 5 тысяч рублей, если он не уберет грядки к понедельнику.

«Июнь месяц, у меня только всё начало расти. Но я всё убрал. Да, со слезами на глазах, конечно. Но справились, — поделился пенсионер. — А тут мне сосед предложил убрать там ещё территорию, там заросло всё. Но всё, говорю, ко мне не обращайся, только в администрацию».

По словам Петра Боровко, после того, как он убрал свои грядки, из администрации к нему больше не обращались.

В 2017 году новосибирский предприниматель построил за свой счёт дорогу в дачное общество. Власти обвинили его в том, что строительство не согласовали и вызвали на участок полицейских.

