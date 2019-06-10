Путин снял с должности начальника новосибирской полиции

О том, что он освобождён от занимаемой должности, корреспонденту НГС подтвердили и в пресс-службе ГУ МВД. При этом в пресс-службе пока не располагают информацией о том, с какой формулировкой президент уволил Николая Турбовца и связано ли это кадровое решение с переводом полицейского на новое место.

Фамилия Николая Турбовца сегодня исчезла из списка руководителей на сайте ГУ МВД России по Новосибирской области.

Должность заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области, начальника региональной полиции Николай Турбовец занимал с июля 2015 года. До этого он с 2011 года служил на аналогичной должности в полиции Самарской области.

Несколько месяцев назад в Новосибирской области также сменился прокурор. Вместо ушедшего на пенсию Владимира Фалилеева прокуратуру региона возглавил Яков Хорошев.