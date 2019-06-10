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Город

Путин снял с должности начальника новосибирской полиции

Николай Турбовец руководил полицией в Новосибирской области почти четыре года

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В должности начальника полиции Новосибирской области Николай Турбовец (на фото справа) прослужил почти 4 года

Фото: nskdeti.nso.ru

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области, начальника полиции Николая Турбовца.

Фамилия Николая Турбовца сегодня исчезла из списка руководителей на сайте ГУ МВД России по Новосибирской области.

О том, что он освобождён от занимаемой должности, корреспонденту НГС подтвердили и в пресс-службе ГУ МВД. При этом в пресс-службе пока не располагают информацией о том, с какой формулировкой президент уволил Николая Турбовца и связано ли это кадровое решение с переводом полицейского на новое место.

Должность заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области, начальника региональной полиции Николай Турбовец занимал с июля 2015 года. До этого он с 2011 года служил на аналогичной должности в полиции Самарской области.

Несколько месяцев назад в Новосибирской области также сменился прокурор. Вместо ушедшего на пенсию Владимира Фалилеева прокуратуру региона возглавил Яков Хорошев

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КОММЕНТАРИИ (48)

B.A.T.O.N
10 июн 2019 в 12:49

Ну и отправился бы следом за этим прекрасным человеком, чего ждать.

Фото пользователя
77AMG
10 июн 2019 в 13:10

Скоро Путин будет охранников в супермаркете назначать. Вертикаль власти а как же вдруг креаклы бузатерить начнут как в Шиесе или Екб.

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NataLka
10 июн 2019 в 12:33

" Если видишь ты, стоит рядом "полицейский",
Ну а ты забыл дома - документ.
Убегай скорей, не теряй момент.
Для него ты самый лучший клиент"...(с)