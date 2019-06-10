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Происшествия

C катера посреди Обского моря спасли трёх детей

Судно застряло в 300 метрах от берега

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Случай произошёл в Ордынском районе — на мель сел катер с водителем и тремя детьми

Фото: Александр Ощепков / НГС

На Новосибирском водохранилище в Ордынском районе на мель сел катер с тремя детьми и водителем.

Инцидент произошёл накануне вечером 9 июня в 300 метрах от берега — на место отправился один из внештатных инспекторов ГИМС Алексей Шарыпов.

«Получив сигнал, он первым добрался на своей лодке до потерпевшего бедствие катера и эвакуировал людей на берег села Шарап», — рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.

В результате происшествия никто не пострадал. Водитель катера Михаил Шалыгин рассказал МЧС, что не ожидал опасности.

«Вокруг вода была, я думал, что проеду, не знал, что там такая мель. В итоге катер застрял в песке между островами. Я обратился за помощью, потому что у меня на борту были дети 6, 10 и 13 лет. Хочу сказать всем огромное спасибо за хорошую работу — все так молниеносно вылетели нам на помощь, столько людей подняли», — сказал Михаил Шалагин. 

На месте также работали сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда. 

27 мая на реке Курья в Карасукском районе Новосибирской области утонул ребёнок. 

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КОММЕНТАРИИ (6)

Леныч
10 июн 2019 в 13:01

Хорошо бы ввести уже наконец правило выставления счета на компенсацию затрат на спасение из таких "авосьных" ситуаций. После первого же выставленного нехилого счета с освещением этого в СМИ, как минимум добрая половина авоськающих начала бы включать наконец свои мозги.

трям-брям
10 июн 2019 в 12:32

судоводитель правильно сделал, что вызвал спасателей. Когда на борту дети, то геройствовать не стоит.

Брокер
10 июн 2019 в 14:30

Эхолот не судьба купить ? или все кровно заработанные на катер ушли ?