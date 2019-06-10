C катера посреди Обского моря спасли трёх детей

На Новосибирском водохранилище в Ордынском районе на мель сел катер с тремя детьми и водителем.

Инцидент произошёл накануне вечером 9 июня в 300 метрах от берега — на место отправился один из внештатных инспекторов ГИМС Алексей Шарыпов.

«Получив сигнал, он первым добрался на своей лодке до потерпевшего бедствие катера и эвакуировал людей на берег села Шарап», — рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.



В результате происшествия никто не пострадал. Водитель катера Михаил Шалыгин рассказал МЧС, что не ожидал опасности.

