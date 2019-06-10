C катера посреди Обского моря спасли трёх детей

На Новосибирском водохранилище в Ордынском районе на мель сел катер с тремя детьми и водителем.
Инцидент произошёл накануне вечером 9 июня в 300 метрах от берега — на место отправился один из внештатных инспекторов ГИМС Алексей Шарыпов.
«Получив сигнал, он первым добрался на своей лодке до потерпевшего бедствие катера и эвакуировал людей на берег села Шарап», — рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.
В результате происшествия никто не пострадал. Водитель катера Михаил Шалыгин рассказал МЧС, что не ожидал опасности.
«Вокруг вода была, я думал, что проеду, не знал, что там такая мель. В итоге катер застрял в песке между островами. Я обратился за помощью, потому что у меня на борту были дети 6, 10 и 13 лет. Хочу сказать всем огромное спасибо за хорошую работу — все так молниеносно вылетели нам на помощь, столько людей подняли», — сказал Михаил Шалагин.
На месте также работали сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда.
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