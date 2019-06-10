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Город

Заброшенные стройки Новосибирска начали закрывать после гибели маленькой девочки

В конце мая ребёнок упал с третьего этажа стройплощадки в Ленинском районе и погиб

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Дети играют на 16-м этаже долгостроя

Фото: читатель НГС

Власти Новосибирска начали закрывать заброшенные стройки по всему городу. Такие меры приняли после того, как ребёнок погиб, упав с третьего этажа недостроенного дома в Ленинском районе. 

«После несчастного случая с гибелью девочки на замороженной стройке проверено сегодня 93 объекта, — сообщил сегодня, 10 июня, на совещании у губернатора мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Это разные объекты, не только жилищное строительство, но и незаконченные объекты других назначений. 

Выявлены недостатки. Сейчас работа по консервации этих объектов проводится».

Несчастный случай произошёл 28 мая — девочка и двое мальчиков прошли на территорию заброшенной стройки на улице Волховской, 33А. Дети поднялись на третий этаж, откуда девочка упала и скончалась от полученных травм

Видео читателя НГС

За несколько дней до этого несчастного случая читатель НГС прислал в редакцию видеоролик, на котором дети играют на 16-м этаже долгостроя. После этого прокурор Кировского района потребовал закрыть доступ к недостроенным объектам на улице Зорге. 

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КОММЕНТАРИИ (62)

AlexBU
10 июн 2019 в 12:20

Как обычно, власти действуют только тогда, когда кто-то погибнет. В который раз обращаюсь в мэрию, чтобы возле Кристалла ликвидировали поток автомобилей (прямо возле дома), шлют отписки и толку нет. Идешь там и видишь, как какая-нибудь женщина с коляской жмется к стене дома (Титова 1), чтобы пропустить поток автомобилей и ее вместе с ребенком не задавили.

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NataLka
10 июн 2019 в 12:39

..."Маленькая девочка
Со взглядом волчицы.
Я тоже когда-то
Был самоубийцей"....(с)

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
10 июн 2019 в 12:49

А при чем тут власти?
Дети, из-за своего любопытства, могут залезть куда угодно, если за ними не присматривать и не рассказывать "что такое хорошо, а что такое - плохо".
И никакие заборы не спасут от детского любопытства.
Родители, в первую очередь, обязаны за своими детьми приглядывать.