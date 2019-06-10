Заброшенные стройки Новосибирска начали закрывать после гибели маленькой девочки

Власти Новосибирска начали закрывать заброшенные стройки по всему городу. Такие меры приняли после того, как ребёнок погиб, упав с третьего этажа недостроенного дома в Ленинском районе.
«После несчастного случая с гибелью девочки на замороженной стройке проверено сегодня 93 объекта, — сообщил сегодня, 10 июня, на совещании у губернатора мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Это разные объекты, не только жилищное строительство, но и незаконченные объекты других назначений.
Выявлены недостатки. Сейчас работа по консервации этих объектов проводится».
Несчастный случай произошёл 28 мая — девочка и двое мальчиков прошли на территорию заброшенной стройки на улице Волховской, 33А. Дети поднялись на третий этаж, откуда девочка упала и скончалась от полученных травм.
За несколько дней до этого несчастного случая читатель НГС прислал в редакцию видеоролик, на котором дети играют на 16-м этаже долгостроя. После этого прокурор Кировского района потребовал закрыть доступ к недостроенным объектам на улице Зорге.