Заброшенные стройки Новосибирска начали закрывать после гибели маленькой девочки

Власти Новосибирска начали закрывать заброшенные стройки по всему городу. Такие меры приняли после того, как ребёнок погиб, упав с третьего этажа недостроенного дома в Ленинском районе.



«После несчастного случая с гибелью девочки на замороженной стройке проверено сегодня 93 объекта, — сообщил сегодня, 10 июня, на совещании у губернатора мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Это разные объекты, не только жилищное строительство, но и незаконченные объекты других назначений.

Выявлены недостатки. Сейчас работа по консервации этих объектов проводится».

