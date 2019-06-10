Видео: над Новосибирском пронеслись серебристые облака

Новосибирский астрофотограф Герман Марков сделал таймлапс, на котором ускорил движение серебристых облаков над Новосибирском.
«Ролик снимался 50 минут, 300 кадров. 1 кадр в 10 секунд», — рассказал корреспонденту Герман Марков об исходном видеоролике.
Ускоренный ролик длиной в 10 секунд он опубликовал в своём аккаунте в Instagram.
«Эти облака имеют голубовато-серебристый оттенок, почему так и были названы. А такой свет они получили из-за отражённого солнечного света. Эти облака расположены на высоте порядка 80 км. На такой высоте Солнце ещё не зашло за горизонт, подсвечивая облака снизу», — написал Герман в посте.
По словам Маркова, такие облака обычно можно наблюдать с конца мая по конец июля.
НГС публикует видео с разрешения Германа Маркова.