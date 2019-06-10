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Лето

Видео: над Новосибирском пронеслись серебристые облака

Эти облака наблюдают высоко в небе, когда Солнце долго не заходит

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Серебристые облака можно наблюдать с конца мая по конец июля

Фото: Герман Марков

Новосибирский астрофотограф Герман Марков сделал таймлапс, на котором ускорил движение серебристых облаков над Новосибирском.

«Ролик снимался 50 минут, 300 кадров. 1 кадр в 10 секунд», — рассказал корреспонденту Герман Марков об исходном видеоролике.

Ускоренный ролик длиной в 10 секунд он опубликовал в своём аккаунте в Instagram.

«Эти облака имеют голубовато-серебристый оттенок, почему так и были названы. А такой свет они получили из-за отражённого солнечного света. Эти облака расположены на высоте порядка 80 км. На такой высоте Солнце ещё не зашло за горизонт, подсвечивая облака снизу», — написал Герман в посте.

По словам Маркова, такие облака обычно можно наблюдать с конца мая по конец июля.

НГС публикует видео с разрешения Германа Маркова.

В конце мая Герман Марков опубликовал снимок туманности Вуаль, которая осталась от взрыва сверхновой.

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КОММЕНТАРИИ (12)

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NataLka
10 июн 2019 в 12:28

..." В небе тают облака,
По земле бежит река.
Широка и глубока
не перебраться.
А за ней страна мечты,
где меня забыла ты.
И до сердца твоего - не достучаться"...(с) И ищо там в припеве чо-то " на-на-на-нна, на-на на-нна"...

трям-брям
10 июн 2019 в 12:07

Одно из самых красивых атмосферных явлений.

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Директор Завода (Ржака)
10 июн 2019 в 12:08

Очень полезное видео для народа.