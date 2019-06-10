Новосибирский режиссёр снял фильм о женщине, нанявшей актёра на роль отца своей дочери

Режиссёр из Новосибирска Сергей Курбатов в конце мая закончил работу над короткометражным фильмом «Роль».

В ленте рассказывается об одинокой женщине и её 9-летней дочери, которая очень хочет встретиться с отцом. Главная героиня решает нанять актёра на эту роль, к которому в итоге привязывается не только девочка, но и она сама.

Видео уже набрало почти 200 тысяч просмотров, а сам режиссёр рассказал корреспонденту НГС, зачем взялся за такой сюжет.



«С одной стороны, она мне чем-то близка, потому что я тоже рос без отца. С другой стороны, хотелось подчеркнуть именно такую проблему, потому что в современном мире молодёжь проще относится к институту семьи. Семья — это уже не та ячейка общества. Сейчас это всё просто. Хотели показать, что дети-то, они остаются детьми, и им в любом случае нужны и мама, и папа. [Главная героиня] не виновата, а страдают-то дети, поэтому мы хотели обратиться и к мужчинам, и к женщинам, чтобы всё-таки обратить внимание — вы сегодня вместе, завтра разошлись, а остаются дети, которые в большей степени и страдают», — рассказал Сергей Курбатов.

