Новосибирский режиссёр снял фильм о женщине, нанявшей актёра на роль отца своей дочери

Дочь главной героини подралась в школе из-за слов одноклассницы о том, что у неё нет нормальной семьи
Фото: Сергей Курбатов
Режиссёр из Новосибирска Сергей Курбатов в конце мая закончил работу над короткометражным фильмом «Роль».
В ленте рассказывается об одинокой женщине и её 9-летней дочери, которая очень хочет встретиться с отцом. Главная героиня решает нанять актёра на эту роль, к которому в итоге привязывается не только девочка, но и она сама.
Видео уже набрало почти 200 тысяч просмотров, а сам режиссёр рассказал корреспонденту НГС, зачем взялся за такой сюжет.
«С одной стороны, она мне чем-то близка, потому что я тоже рос без отца. С другой стороны, хотелось подчеркнуть именно такую проблему, потому что в современном мире молодёжь проще относится к институту семьи. Семья — это уже не та ячейка общества. Сейчас это всё просто. Хотели показать, что дети-то, они остаются детьми, и им в любом случае нужны и мама, и папа. [Главная героиня] не виновата, а страдают-то дети, поэтому мы хотели обратиться и к мужчинам, и к женщинам, чтобы всё-таки обратить внимание — вы сегодня вместе, завтра разошлись, а остаются дети, которые в большей степени и страдают», — рассказал Сергей Курбатов.
Идея снять такую короткометражку пришла к нему в прошлом ноябре. Новосибирского режиссёра поддержал Андрей Гейко, совладелец сети пекарен «Хлебница». Фильм снимали в Москве, Казани, а сцену в трамвае — в Ижевске. Режиссёр искал старый, советский вагон для создания атмосферы.
«Сама история, которая легла в основу этого фильма, <…> произошла в Японии. Мне на глаза попалась новость, где одна японка в течение 15 лет, по-моему, нанимает актера на роль отца для дочери. И меня очень так прям задело, понравилось. Я её русифицировал, переложил и переделал. <…> В любой истории хочется надеяться на что-то хорошее и лучшее. И в нашем случае пусть будет какая-то сказка. <…> Когда снимали фильм, хотели оборвать его на том моменте, когда он выходит из трамвая, и зрители сами гадали бы: догнал, не догнал, чем закончилось. Такой размытый конец. Но когда стали проводить исследования, зрителям показывали, как лучше закончить — все говорят: "Нет, в жизни и так хватает вот этого непонятного чего-то, незаконченного. Мы хотим, чтобы было всё хорошо"», — объясняет режиссёр.
Фильм снимали зимой в течение трех месяцев. Ещё почти столько же времени занял монтаж и работа над цветом картинки.
«Съемочное оборудование профессиональное, снимали на кинокамеру Dragon 6K, на такие же камеры снимался фильм "Хоббит", "Властелин колец". Конечно, средства позволяют улучшить качество», — добавил Курбатов.
На фильм он потратил два миллиона рублей, и сейчас думает над продолжением картины.
«Уже заявились на часть фестивалей. Выложили первого июня, посмотрели отзывы [зрителей], и все просят продолжение. Я не знаю про что это должно быть. Мы разговаривали с инвестором: "Давайте думать над продолжением"», — рассказал режиссёр.
Сергей Курбатов планирует в августе приступить к съёмкам продолжения истории.
В Новосибирске сняли фильм о девушке-враче, которая спасла ребёнка истеричной матери. В основу картины лег знаменитый рассказ Ольги Савельевой «Отмолили Петю».