В двух районах Новосибирска 25 человек подхватили менингококковую инфекцию

За последние 11 дней в Новосибирске зарегистрированы заболевания менингококковой инфекцией.
«С 30-е по 9-е число зарегистрировано 25 случаев менингококковой инфекции», — сообщил сегодня на совещании в правительстве министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
По его словам, заболевшие в основном живут в Октябрьском и Дзержинском районах Новосибирска.
Это очаговое заболевание, уточнил министр. Сейчас минздрав работает вместе с Роспотребнадзором, чтобы контролировать ситуацию.
Справка: По данным управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, возбудитель менингококковой инфекции — бактерия менингококк. Заболевание может протекать в локализованной (менингококковый назофарингит) или генерализованной форме (менингит, энцефалит, менингококцемия). Инкубационный период заболевания — 2–10 дней.
В середине мая врачи рассказывали о первых случаях других опасных инфекций в этом году — о клещевом энцефалите и боррелиозе.