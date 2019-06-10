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Здоровье

В двух районах Новосибирска 25 человек подхватили менингококковую инфекцию

Заболевания зарегистрированы менее чем за две недели

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Минздрав вместе с Роспотребнадзором контролирует ситуацию, заявил министр здравоохранения области Константин Хальзов

Фото: Александр Ощепков / НГС

За последние 11 дней в Новосибирске зарегистрированы заболевания менингококковой инфекцией.

«С 30-е по 9-е число зарегистрировано 25 случаев менингококковой инфекции», — сообщил сегодня на совещании в правительстве министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. 

По его словам, заболевшие в основном живут в Октябрьском и Дзержинском районах Новосибирска. 

Это очаговое заболевание, уточнил министр. Сейчас минздрав работает вместе с Роспотребнадзором, чтобы контролировать ситуацию. 

Справка: По данным управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, возбудитель менингококковой инфекции — бактерия менингококк. Заболевание может протекать в локализованной (менингококковый назофарингит) или генерализованной форме (менингит, энцефалит, менингококцемия). Инкубационный период заболевания — 2–10 дней.

В середине мая врачи рассказывали о первых случаях других опасных инфекций в этом году — о клещевом энцефалите и боррелиозе.

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инфекция

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КОММЕНТАРИИ (5)

Леныч
10 июн 2019 в 11:21

НГС, почему до сих пор нет кнопки "скрыть комментатора", до сих пор нет дат публикации новостей в ленте???
И что за новая блажь, писать статьи в один-три абзаца двумя-тремя журналистами одновременно?

Точняк
10 июн 2019 в 11:24

Минздрав вместе с Роспотребнадзором контролирует ситуацию...
В чём заключается контроль?
Фиксирует случаи заболевания???
Или ходят по домам, квартирам и проверяют всех соседей???
Проводят какую нибудь профилактику????
Или всё же весь контроль заключается в том, что изолировали заболевших???

Леныч
10 июн 2019 в 11:19

Надеюсь, контактников всерьез ищут.