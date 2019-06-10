Видео: что осталось после ДТП на трассе от «Ниссана» и «Тойоты»

Новосибирская автоинспекция показала последствия смертельной аварии на трассе в Тогучинском районе.

Авария произошла утром 8 июня, на трассе столкнулись Nissan Qashqai и Toyota Premio. В ДТП погибли три человека: водитель «Ниссана» и два пассажира «Тойоты» — 31-летняя женщина и 6-летний ребёнок.

Кроме того, ранения получил водитель «Тойоты», накануне сообщалось, что у него травмы колена и грудной клетки.

Сегодня в ГИБДД уточнили, что травмы оказались серьёзными.

«У 35-летнего мужчины множественный перелом рёбер, ушиб локтя, тупая травма живота, разрыв печени, рваная рана коленного сустава, открытый перелом надколенника, закрытый перелом фаланги пальцев стопы, множественный ушиб головы, туловища, конечностей, травматический шок», — сообщил корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.