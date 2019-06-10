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Дороги и транспорт

Видео: что осталось после ДТП на трассе от «Ниссана» и «Тойоты»

Травмы выжившего водителя оказались страшнее, чем предполагалось

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Водитель «Тойоты»  выжил, два его пассажира погибли

Фото: предоставлено Константином Шкабарнёй

Новосибирская автоинспекция показала последствия смертельной аварии  на трассе в Тогучинском районе. 

Авария произошла утром 8 июня, на трассе столкнулись Nissan Qashqai и Toyota Premio. В ДТП погибли три человека: водитель «Ниссана» и два пассажира «Тойоты» — 31-летняя женщина и 6-летний ребёнок.

Кроме того, ранения получил водитель «Тойоты», накануне сообщалось, что у него травмы колена и грудной клетки.

Сегодня в ГИБДД уточнили, что травмы оказались серьёзными.

«У 35-летнего мужчины множественный перелом рёбер, ушиб локтя, тупая травма живота, разрыв печени, рваная рана коленного сустава, открытый перелом надколенника, закрытый перелом фаланги пальцев стопы, множественный ушиб головы, туловища, конечностей, травматический шок», — сообщил корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Кроме того, в ГИБДД предоставили видео, на котором можно увидеть последствия аварии на дороге.

«По предварительной информации, водитель "Ниссана Кашкай" выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с "Тойотой"», — уточнил Шкабарня.

Также в ДТП погиб водитель «Ниссана»

Фото: предоставлено Константином Шкабарнёй

Сегодня утром 10 июня на другой трассе в Новосибирской области легковой автомобиль слетел с дороги — четыре человека попали в больницу, подробности выясняются.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Собственно
10 июн 2019 в 10:30

Как же задолбали смертники на дороге, возомнившие себя "шумахерами" и "маклаудами", выезжающие на обгон, не думая о других участниках движения, и самое отвратительное, что они не погибают первыми, хотя должны

Леха
10 июн 2019 в 10:34

Ужасно! Дороги только с разделением встречных потоков !

Cyber.Army
10 июн 2019 в 10:43

Соболезнования. Спросить не с кого....
Не видно двигателя кашкая. Где он?