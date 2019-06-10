В небе над Новосибирском начался звездопад из белых и голубых метеоров

Сегодня ночью 10 июня в небе над Новосибирском началась пора наблюдений за метеорным потоком Лириды.
«Это слабый июньский поток с радиантом в созвездии Лиры. Созвездие Лиры видно всю ночь, высоко над восточным и юго-восточным горизонтом. Активный с 10 по 21 июня, дает в основном голубые и белые метеоры с максимумом в 8 метеоров в час 15 июня», — рассказала корреспонденту НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» при Сибирском государственном университете геосистем и технологий Виктория Дамм.
В прошлый раз метеорный поток над Новосибирском можно было наблюдать с 19 апреля по 28 мая — в небе проходил звездопад Эта-Аквариды.