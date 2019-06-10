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Наука

В небе над Новосибирском начался звездопад из белых и голубых метеоров

Максимум потока Лириды наступит на выходных

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Метеорный поток будет активен до 21 июня

Фото: Татьяна Фатеева / НГС

Сегодня ночью 10 июня в небе над Новосибирском началась пора наблюдений за метеорным потоком Лириды.

«Это слабый июньский поток с радиантом в созвездии Лиры. Созвездие Лиры видно всю ночь, высоко над восточным и юго-восточным горизонтом. Активный с 10 по 21 июня, дает в основном голубые и белые метеоры с максимумом в 8 метеоров в час 15 июня», — рассказала корреспонденту НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» при Сибирском государственном университете геосистем и технологий Виктория Дамм.

В прошлый раз метеорный поток над Новосибирском можно было наблюдать с 19 апреля по 28 мая — в небе проходил звездопад Эта-Аквариды.

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ТЕГИ

метеорный потокЛириды

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КОММЕНТАРИИ (14)

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NataLka
10 июн 2019 в 09:31

Интиресна, влияют ли звёзды и прочие космические чюдеса на самочувствие тиоток за 30? У мя все выхи ткой кач был, я с утра ( в 10-10-30) вставала - голова - кружиццо, вроде и хочю исти, а вроде и нет.....Вроде бы и сучику, а вроде и теста варёнова со смятаной навернула бэ...и такое очученье, што навроде я в лодке кудась-то плыву, и так до вечера часов до 9, потом как нибывало ничо, нормально засыпала, утром опеть просыпаюся - и поновой - качаит плывёт (я ничо не бухала, не курила, я не биреминная)...я - кремень...

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
10 июн 2019 в 09:12

Я уже в свой телескоп на даче звездное небо регулярно рассматриваю.