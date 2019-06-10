В небе над Новосибирском начался звездопад из белых и голубых метеоров

NataLka 10 июн 2019 в 09:31

Интиресна, влияют ли звёзды и прочие космические чюдеса на самочувствие тиоток за 30? У мя все выхи ткой кач был, я с утра ( в 10-10-30) вставала - голова - кружиццо, вроде и хочю исти, а вроде и нет.....Вроде бы и сучику, а вроде и теста варёнова со смятаной навернула бэ...и такое очученье, што навроде я в лодке кудась-то плыву, и так до вечера часов до 9, потом как нибывало ничо, нормально засыпала, утром опеть просыпаюся - и поновой - качаит плывёт (я ничо не бухала, не курила, я не биреминная)...я - кремень...