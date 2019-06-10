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Город

Начинается этап отключений горячей воды в зоне ТЭЦ-5

Публикуем список улиц, на которых не будет горячей воды

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Рядом с ТЭЦ-5, в зоне которой начинаются отключения, есть маленькое озеро с голубой водой

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 10 июня, в Новосибирске начинается новый этап отключения горячей воды — в этот раз АО «Сибирская энергетическая компания» будет проводить испытания тепловых сетей в зоне ТЭЦ-5.

Отключение горячей воды ожидается с максимальным сроком до 23 июня:

в Дзержинском районе: по улицам Айвазовского, Бориса Богаткова, Бродского, Васнецова, Волжской, Волочаевской, Гоголя, Гусинобродскому шоссе, проспекту Дзержинского, Доватора, Есенина, Адриена Лежена, Коминтерна, Кошурникова, Куприна, Левитана, Национальной, Ползунова, Селезнева, Толбухина, Трикотажной, Республиканской;

в Железнодорожном районе: по улицам 1905 года, Бурлинской, Нарымской, Сибирской, Советской, Челюскинцев, Дмитрия Шамшурина, Вокзальной магистрали;

в Заельцовском районе: по улицам Линейной, от Плановой и Линейной в сторону Оби, Тимирязева, Холодильной, Сухарной, Семьи Шамшиных;

в Октябрьском районе: по улицам Автогенной, Бориса Богаткова, Белинского, Воинской, Грибоедова, Далидовича, Дунайской, Карла Либкнехта, Кирова, Коммунстроевской, Кошурникова, Крамского, Ленинградской, Лескова, Лобова, Московской, Нижегородской, Никитина, Панфиловцев, Пешеходной, Пролетарской, Толстого, Тургенева, Чехова, Шевченко, на территории Восточного жилмассива, Ключ-Камышенского плато, по Вилюйской, Выборной;

в Центральной районе: по улицам Военной, Гоголя, Демьяна Бедного, Депутатской, Державина, Достоевского, Ермака, Ипподромской, Каменской, Крылова, Чаплыгина, Романова, Мичурина, Некрасова, Ольги Жилиной, Октябрьской, Орджоникидзе, Островского, Партизанской, Писарева, Семьи Шамшиных, Селезнева, Советской, Фрунзе;

в Первомайском районе: по улицам Баумана, Героев Революции, Красный факел, Марии Ульяновой, Марата, Первомайской, Заречной, Пожарского, Тельмана, Физкультурной, Чапаева, Эйхе.

«Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнется по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

На прошлой неделе НГС рассказывал о том, что в окрестностях ТЭЦ-5 есть озеро с голубой водой, куда сливают отходы.

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СГКотключения горячей воды

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КОММЕНТАРИИ (22)

Роман (СуперТуз)
10 июн 2019 в 08:20

Хорошо, что самый нормальный район города никак не зависит от ТЭЦ-5 :-))
Смешно смотреть на эти отключения.
21ый век%) ахХАХАХАха

лена путина
10 июн 2019 в 08:48

вот это и есть экологическая катастрофа, на которую все смотрят равнодушно. нгс! вы молодцы, что пишите, фото показываете! респект вам!!! прокуратура, экологическме организации видимо считают, что так и должно быть??? там же не оборудовано, "вода" находится в естественных условиях - на земле. зимой замерзает?? а талые воды? значит вода попадает в землю и тд. разве так надо хранить отходы производства? вот не могу этого понять. наверное владелец (монополист? олигарх? миллилнер?) " "сибэко" " об этом озере не знает? может ему написать?

Старушенция
10 июн 2019 в 08:54

Из года в год одно и то же - список улиц неполный. Хоть карта сейчас есть, по ней можно догадываться. Хотя тоже была с ошибками.