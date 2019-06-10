Начинается этап отключений горячей воды в зоне ТЭЦ-5

лена путина 10 июн 2019 в 08:48

вот это и есть экологическая катастрофа, на которую все смотрят равнодушно. нгс! вы молодцы, что пишите, фото показываете! респект вам!!! прокуратура, экологическме организации видимо считают, что так и должно быть??? там же не оборудовано, "вода" находится в естественных условиях - на земле. зимой замерзает?? а талые воды? значит вода попадает в землю и тд. разве так надо хранить отходы производства? вот не могу этого понять. наверное владелец (монополист? олигарх? миллилнер?) " "сибэко" " об этом озере не знает? может ему написать?