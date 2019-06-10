Начинается этап отключений горячей воды в зоне ТЭЦ-5

Сегодня, 10 июня, в Новосибирске начинается новый этап отключения горячей воды — в этот раз АО «Сибирская энергетическая компания» будет проводить испытания тепловых сетей в зоне ТЭЦ-5.
Отключение горячей воды ожидается с максимальным сроком до 23 июня:
в Дзержинском районе: по улицам Айвазовского, Бориса Богаткова, Бродского, Васнецова, Волжской, Волочаевской, Гоголя, Гусинобродскому шоссе, проспекту Дзержинского, Доватора, Есенина, Адриена Лежена, Коминтерна, Кошурникова, Куприна, Левитана, Национальной, Ползунова, Селезнева, Толбухина, Трикотажной, Республиканской;
в Железнодорожном районе: по улицам 1905 года, Бурлинской, Нарымской, Сибирской, Советской, Челюскинцев, Дмитрия Шамшурина, Вокзальной магистрали;
в Заельцовском районе: по улицам Линейной, от Плановой и Линейной в сторону Оби, Тимирязева, Холодильной, Сухарной, Семьи Шамшиных;
в Октябрьском районе: по улицам Автогенной, Бориса Богаткова, Белинского, Воинской, Грибоедова, Далидовича, Дунайской, Карла Либкнехта, Кирова, Коммунстроевской, Кошурникова, Крамского, Ленинградской, Лескова, Лобова, Московской, Нижегородской, Никитина, Панфиловцев, Пешеходной, Пролетарской, Толстого, Тургенева, Чехова, Шевченко, на территории Восточного жилмассива, Ключ-Камышенского плато, по Вилюйской, Выборной;
в Центральной районе: по улицам Военной, Гоголя, Демьяна Бедного, Депутатской, Державина, Достоевского, Ермака, Ипподромской, Каменской, Крылова, Чаплыгина, Романова, Мичурина, Некрасова, Ольги Жилиной, Октябрьской, Орджоникидзе, Островского, Партизанской, Писарева, Семьи Шамшиных, Селезнева, Советской, Фрунзе;
в Первомайском районе: по улицам Баумана, Героев Революции, Красный факел, Марии Ульяновой, Марата, Первомайской, Заречной, Пожарского, Тельмана, Физкультурной, Чапаева, Эйхе.
«Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнется по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.