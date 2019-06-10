ПДД для бывалых: как общаться с инспектором ГИБДД, если вас обвинили в нарушении

Многие инспекторы принимают нежелание выйти в штыки, но обязанности делать это сразу после остановки у водителя нет. Инспектор может лишь предложить выйти, и то по вполне определённым поводам

Выходить из машины необязательно, а вот предъявлять документы по требованию нужно. Нормы общения инспектора и водителя за последние несколько лет менялись, и в очередном выпуске проекта «ПДД для бывалых» мы вспоминаем, на что могут претендовать обе стороны.

Сотрудник ГИБДД останавливает автомобили характерным жестом, но бывают ситуации, когда водитель не подчиняется требованию: либо не видит жест инспектора, либо считает остановку слишком опасной: сомнения может вызвать вид полицейского или неудачное место для остановки. Можно ли проехать?

Штраф за подобное нарушение составляет 500–800 рублей (часть 2 статьи 12.25 административного кодекса). Но инспектор имеет право передать информацию в дежурную часть, а также организовать погоню, и, если водитель удирает злонамеренно, принять меры вплоть до стрельбы. Кроме того, «беглого» водителя нередко привлекают по более жёсткой статье 19.3 КоАП (вплоть до ареста), хотя подобный подход вызывает споры.

Новый регламент ГИБДД разрешает инспекторам останавливать машины для проверки документов даже вне стационарных постов, хотя это «послабление» носит, скорее, формальный характер. Причины для остановки должны быть всё равно, и их можно разбить на три группы: выявление признаков нарушения ПДД, наличие ориентировок или проведение спецмероприятий. Грамотный инспектор всегда назовёт повод для остановки, а у водителя, как правило, нет способа проверить его «искренность», поэтому споры на этой почве в основном бесполезны.

Инспекторы ДПС могут останавливать автомобили вне стационарных постов ГИБДД: последние в принципе упразднили почти по всей России Фото: Артем Краснов

По просьбе водителя инспектор обязан показать удостоверение и представиться. Автовладельцу выходить из машины сразу необязательно: достаточно открыть окно и передать документы. Инспектор может лишь предложить выйти из машины, и самая распространённая причина для этого — это подозрение на опьянение.



— Но даже в этом случае обязанности выходить из машины у водителя нет — освидетельствование можно провести, когда человек сидит в автомобиле, — объясняет автоюрист Лев Воропаев. — Бывают случаи, когда инспекторы именно требуют выйти или сесть в патрульный автомобиль, а в случае неподчинения угрожают применением силы и статьёй 19.3 КоАП.

Эта статья наказывает на неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и предусматривает штраф до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток, что и является чаще всего рычагом воздействия на водителя. Впрочем, пока ситуация не обострилась, требовать выйти из машины сотрудник не имеет права. Водитель передаёт инспектору стандартный набор документов: водительские права, свидетельство о регистрации и полис ОСАГО. Список может быть шире, например, для автомобилей, зарегистрированных на юрлиц, обязателен договор или другой документ, дающий право конкретному водителю пользоваться машиной. Владельцы машин со знаком «Инвалид» должны доказать, что являются инвалидами сами или перевозят таковых. Документы понадобятся на прицеп, а для коммерческого транспорта — ещё и путевой лист, лицензионная карточка, документы на груз данного типа (например, опасный) или разрешение на перевозку пассажиров.



Заподозрить опьянение инспектор может по субъективным признакам, а отказаться от освидетельствования водитель не имеет права. Точнее, имеет, но это равносильно признанию себя пьяным и подразумевает лишение прав на полтора-два года и штраф 30 тысяч рублей. За второй случай грозит уже уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ.

Инспектор «продувает» водителя с помощью алкометра под видеозапись или в присутствии двух понятных. Угрожать доставкой сразу в медцентр без освидетельствования на дороге инспектор не имеет права. Правда, если на месте нет алкометра, инспектор может предложить проехать, например, к стационарному посту, где прибор имеется.

Если водитель не согласен с показаниям алкометра или не хочет продуваться на дороге, он имеет право на медицинское освидетельствование. Но даже при нулевых показаниях алкометра инспектор может предложить визит в медцентр, если есть обоснованные подозрения на наркотическое опьянение. Доставить туда водителя инспекторы должны сами, а если он оказался трезвым, то и обратно (статья 240 регламента ГИБДД). Если водитель пьян, а забрать автомобиль некому, его эвакуируют на штрафстоянку.

Постановление — документ достаточно простой. В нём инспектор указывает, какой пункт нарушил водитель и штраф за это Фото: ГИБДД

Если водитель нарушил правила и согласен с нарушением, а наказание не подразумевает лишение прав, оформляется постановление. Если же нарушение серьёзное, например, выезд на встречную полосу или езда в нетрезвом виде, главным документом становится протокол.

При несогласии водителя протокол оформляется в любом случае, вернее, водитель должен потребовать этого.

— Бывает, инспекторы сразу начинают писать постановление, а потом «поверх» него по требованию водителя оформляют ещё и протокол, — комментирует сложившуюся практику Лев Воропаев. — В любом случае протокол даёт значительно больше манёвра при оспаривании решения в судах.

Самой частой ошибкой водителей, по мнению юриста, является отказ от подписи протокола:

— Многие путают уголовное и административное право и считают, что если они не подписали протокол, то тем самым выразили своё несогласие с ним, — говорит Лев Воропаев. — На самом деле инспекторы просто указывают, что водитель отказался от подписи, что играет против водителя. Наоборот, нужно требовать протокол на подпись и отражать в нём своё видение ситуации.

Протокол составляется в случае споров, а также если дело передается для рассмотрения в суд Фото: Олег Каргаполов

Например, в случае выезда на полосу встречного движения в протоколе рисуется схема участка дороги, и, если водитель не согласен с ней, он должен указывать это, потому что на суде схема будет одним из наиболее значимых аргументов сторон. Своё мнение водитель отражает в виде объяснений или замечаний: они могут быть оформлены на отдельных листах.

— Это частый предмет споров: инспекторы неохотно дают водителям править что-то в протоколе и вносить свои объяснения, а порой и не предоставляют его на подпись, указывая, что водитель отказался, — комментирует Лев Воропаев. — Поэтому, если автомобилист не согласен, он должен прямо потребовать протокол для ознакомления и внесения замечаний: можно сделать это, включив видеозапись. Кстати, а можно ли снимать инспекторов? Полтора года назад из нового регламента ГИБДД изъяли прямое разрешение делать это, что многие интерпретировали как запрет. На самом деле нет — вести съёмку должностных лиц не запрещено в принципе, и пункт убрали из регламента, поскольку он содержится в других нормах.



— Снимать инспектора можно, и есть решения Верховного суда на эту тему, — указывает Лев Воропаев. — Кроме того, теперь суды обязаны принимать видеозаписи в качестве доказательств по делу.

А как быть с вымогательством взяток? Можно ли привлечь инспекторов, которые «намекают» слишком явно?

— Тогда в качестве доказательства нужно предоставлять запись с прямыми требованиями инспекторов, указанием сумм и так далее, — говорит Лев Воропаев. — Если это просто косвенные намёки, в лучшем случае дело закончится внутренней проверкой и взысканием.

Большинство патрульных машин оснащено регистраторами, поэтому для «пикантных» переговоров инспекторы нередко предлагают водителю «выйти покурить». Передача взятки является уголовным преступлением, кроме случаев, когда её «автор» заявил в правоохранительные органы. Нужно однако иметь в виду, что инспекторы могут сделать то же самое раньше.

— Это очень скользкие темы, и взятки — оружие обоюдоострое, — отмечает Лев Воропаев.

Хотя общение инспектора и водителя регламентировано до нюансов, остаётся масса зон для двойных толкований и споров. Демонстративное и вызывающее поведение водителя-буквоеда, как правило, настраивает инспекторов на критический лад и обостряет ситуацию. У инспекторов есть арсенал средств, чтобы помотать водителю нервы, например, организовать досмотр, личный или транспортного средства. Даже если стремитесь делать всё по закону, убедитесь, что знаете нормы, не перегибаете палку, и будьте корректны сами. Для съёмки забавных видеороликов игра на камеру может быть оправдана, но для практических целей — не всегда. Но когда вас обвиняют огульно или разводят, бороться за свои права можно и нужно: собирайте доказательства в свою пользу, снимайте место нарушения и разговор с инспектором, записывайте данные очевидцев, отражайте своё несогласие в протоколе. В любом случае старайтесь делать это спокойно и корректно — так больше шансов добиться своего. А теперь небольшой тест.

Где именно экипаж ГИБДД имеет право остановить водителя, если тот не нарушал правил? Везде, где это не противоречит правилам Да, например, при проведении спецопераций или наличии ориентировки

На постах ДПС Нет, например, при проведении спецопераций или наличии ориентировки могут остановить в любом месте

Нигде: тормозить можно только нарушителя Не верно. Инспектор имеет право останавливать водителя на дороге, например, при получении ориентировки или проведении спецоперации

При каких условиях водитель признается нетрезвым? Если инспектор выявил пять признаков опьянения Нет, это лишь повод для проверки. Опьяненным считается водитель, в выдыхаемом воздухе которого содержится более 0,16 мг/л этилового спирта (либо психотропные вещества в моче или крови)

Если алкотестер показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе Нет, опьяненным считается водитель, в выдыхаемом воздухе которого содержится более 0,16 мг/л этилового спирта (либо психотропные вещества в моче или крови)

Если алкотестер показал более 0,16 мг/л Верно! Также пьяным считается водитель, в моче которого обнаружили психотропные вещества

Если алкотестер показал более более 0,3 промилле Нет, алкотестер градуирован в мг/л, и для признания водителя пьяным показания должны превысить 0,16 мг/л. Промилле — величина безразмерная, а лимит в 0,3 единицы актуален для содержания алкоголя в крови, которое измеряется в г/л

Водитель повторно попался за то, что ехал 110 км/час в зоне ограничения скорости 40 км/час. Какой процессуальный документ оформит инспектор ГИБДД? Постановление Нет, протокол: наказание в этом случае определяет суд, поэтому протокол обязателен

Постановление, если водитель не спорит Нет, протокол: наказание в этом случае определяет суд, поэтому протокол обязателен

Протокол Верно: наказание в этом случае определяет суд, поэтому протокол обязателен

Водитель является сыном владельца автомобиля. Какие документы ему нужны, чтобы подтвердить право на управление? Доверенность и паспорт Нет, нужен полис ОСАГО, куда вписаны все водители, допущенные к управлению

Полис ОСАГО с его данными Да, нужен полис ОСАГО, куда вписаны водители, допущенные к управлению

Свидетельство о рождении Нет, нужен полис ОСАГО, куда вписаны водители, допущенные к управлению

Никакие Нужен полис ОСАГО, куда вписаны водители, допущенные к управлению

Может ли инспектор ГИБДД вынести решение о лишении водителя прав за незаконный выезд на встречную полосу? Да Нет, решение о лишении прав принимает суд

Да, если водитель не оспаривает Нет, решение о лишении прав принимает суд

Нет, не имеет права Верно, решение о лишении прав принимает суд

Нет, за это предусмотрен только штраф 5000 рублей Есть и лишение прав в качестве альтернативы, но решение выносит суд