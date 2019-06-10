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Происшествия

В Новосибирске нашли девушку, которая поссорилась с парнем и оставила записку на стекле машины

Татьяна Киселёва жива

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Волонтёры не разглашают обстоятельства, при которых девушка была найдена

Фото: предоставлено поисковым отрядом «Лиза Алерт»

Волонтёры новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» завершили поиски пропавшей Татьяны Киселёвой, которая пропала ещё 6-го числа.

«Девушка найдена. Девушка жива», — коротко сообщила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.

Другую информацию волонтёры отряда дать отказались, ссылаясь на то, что это будет являться разглашением частной жизни.

Напомним, что Татьяна Киселёва ушла из дома в Октябрьском районе после ссоры с молодым человеком, а после оставила записку на стекле случайного автомобиля.

«[Она ушла] после ссоры с молодым человеком, оставив записку на стекле случайной машины с просьбой передать родным, чтобы не волновались, и их контактами», — рассказывали ранее представители отряда.

На прошлой неделе новосибирцы получили очередную спам-рассылку о пропавшем ребёнке. Волонтёры опровергли его розыск.

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КОММЕНТАРИИ (11)

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Ржака
10 июн 2019 в 00:20

Сидела в контакте онлайн... Ржала над вами как вы её обсуждали и сочувствовали... Только я один её оскорблял так как знал, что бездельница собирала лайки...

c богаткова
10 июн 2019 в 00:10

А зачем ее было искать? Она с момента "пропажи" сидела спокойно в соцсетях, везде была онлайн..

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Ржака
10 июн 2019 в 00:22

Типичная лодырина... Думаю заслуживает хорошего леща...