В Новосибирске нашли девушку, которая поссорилась с парнем и оставила записку на стекле машины

Напомним, что Татьяна Киселёва ушла из дома в Октябрьском районе после ссоры с молодым человеком, а после оставила записку на стекле случайного автомобиля.

Другую информацию волонтёры отряда дать отказались, ссылаясь на то, что это будет являться разглашением частной жизни.

Волонтёры новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» завершили поиски пропавшей Татьяны Киселёвой, которая пропала ещё 6-го числа .

«[Она ушла] после ссоры с молодым человеком, оставив записку на стекле случайной машины с просьбой передать родным, чтобы не волновались, и их контактами», — рассказывали ранее представители отряда.



На прошлой неделе новосибирцы получили очередную спам-рассылку о пропавшем ребёнке. Волонтёры опровергли его розыск.