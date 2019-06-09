В центре Новосибирска дорожные знаки завесили вазонами с цветами

В воскресенье, 9 июня, жители Новосибирска заметили вазоны с цветами, которые полностью закрывают дорожные знаки. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Сергей Воронов.

«Красота или безопасность? А что выберешь ты? Мэрия выбрала красоту. Целый ряд дорожных знаков на участке от улицы Максима Горького до улицы Орджоникидзе закрывают изящные цветочные композиции...» — написал он.