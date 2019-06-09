В центре Новосибирска дорожные знаки завесили вазонами с цветами

В воскресенье, 9 июня, жители Новосибирска заметили вазоны с цветами, которые полностью закрывают дорожные знаки. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Сергей Воронов.
«Красота или безопасность? А что выберешь ты? Мэрия выбрала красоту. Целый ряд дорожных знаков на участке от улицы Максима Горького до улицы Орджоникидзе закрывают изящные цветочные композиции...» — написал он.
По фото можно понять, что перекрыты дорожные знаки «Объезд препятствия» и «Остановка запрещена».
Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии с просьбой разъяснить, чем обусловлено такое расположение цветов.
В мае новосибирцы заметили на площади Кирова дорожный знак, который перекрывает знак пешеходного перехода. После публикации НГС его перевесили.