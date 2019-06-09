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Дороги и транспорт

В центре Новосибирска дорожные знаки завесили вазонами с цветами

Они висят на Красном проспекте, Орджоникидзе и улице Максима Горького

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Знаки перекрыты прямо напротив Оперного театра

Фото: предоставлено Сергеем Вороновым

В воскресенье, 9 июня, жители Новосибирска заметили вазоны с цветами, которые полностью закрывают дорожные знаки. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Сергей Воронов.

«Красота или безопасность? А что выберешь ты? Мэрия выбрала красоту. Целый ряд дорожных знаков на участке от улицы Максима Горького до улицы Орджоникидзе закрывают изящные цветочные композиции...» — написал он.

Рядом с мэрией вообще непонятно, какой именно знак закрывают цветы

Фото: предоставлено Сергеем Вороновым

По фото можно понять, что перекрыты дорожные знаки «Объезд препятствия» и «Остановка запрещена». 

Рядом с филармонией остановка запрещена. Но это не точно 

Фото: предоставлено Сергеем Вороновым

Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии с просьбой разъяснить, чем обусловлено такое расположение цветов.

В мае новосибирцы заметили на площади Кирова дорожный знак, который перекрывает знак пешеходного перехода. После публикации НГС его перевесили

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дорожные знаки

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КОММЕНТАРИИ (57)

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Жук
9 июн 2019 в 21:01

Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
(Кот Матроскин)

Владимир
9 июн 2019 в 20:48

Откуда такие "умники" в мэрии появляются? Не очередные ли это родственники Локтя? Даже слова сложно подобрать для комментариев, все какие то непечатные фразы на ум лезут.

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elka
9 июн 2019 в 21:00

Это вместо вырубленных деревьев надо полагать.Для мэрии
это очевидно равнозначно, ну а что -тоже растения,кислород «гонят «