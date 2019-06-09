Во дворе «Дома под часами» прошло странное представление с лежащими на земле актёрами

Сегодня, 9 июня, молодёжный драматический театр «Первый театр» начал экспериментальный проект — лабораторию сайт-специфик «#ВПУТЬ», когда спектакль или перформанс разыгрывается актёрами в конкретном городском пространстве.



Каждый зритель, наблюдающий за перформансом, сам находил смысл сценок, которые разыгрывали актёры Фото: Илья Калинин

Первое представление прошло во дворе знаменитого «Дома под часами», на площадке перед зданием «Ингосстраха». Об идее внедрения театра в городское пространство корреспонденту НГС рассказала одна из авторов перформанса, хореограф Ольга Цветкова (Москва).

За театральным перформансом наблюдало около сотни зрителей: они выстроились вдоль окон галереи «Дома под часами» Фото: Илья Калинин

«Мы выходим из театра и заходим на территорию, которая не привыкла вот к этому расшатыванию повседневной реальности. Главная штука тут: мы пытаемся напомнить людям, что такое "жить". Что в любой повседневности заложена красота, и нужно просто это увидеть. <…> Это получается немного другой вид театра: мы не изолируем произведение искусства, а включаем [в него] всё, что происходит снаружи, даже то, что нам мешает», — сообщила Ольга Цветкова.



Зрители молча наблюдали и снимали происходящее на свои смартфоны Фото: Илья Калинин

Всё театральное действие шло непосредственно между машинами и выходящими из зданий людьми. Актёры прыгали, бегали, падали на землю, выполняли пластические этюды, разыгрывали немые сценки. Зрители за всем этим наблюдали сквозь окна галереи с верхнего этажа «Дома под часами» под аккомпанемент музыкантов на лестничной площадке. Каждый сам для себя решал, что он видит и что происходит внизу во дворе. А случайные прохожие и посетители административного здания не понимали, что здесь творится, и испуганно шарахались от странных людей на парковке.

Живая музыка с лестничной площадки «Дома под часами» создавала определённую атмосферу Фото: Илья Калинин

«У них смещается привычная картина мира. А оттого, что смещается их привычная картина мира и врезается туда что-то, что они не знают, появляется страх. Но это нормально. У них просто не было опыта встречи с этим другим. <…> Мы развиваем подобный арт-проект в Москве <…>, к нам уже подходили участковые, полиция, мы прошли через всё это, и народ постепенно начинает принимать это. Первая конечно реакция: чем вы тут занимаетесь, вы мешаете нам, а следующая — мы хотим большее. Вот это вот вещь [важна]: позволить непривычным вещам происходить. <…> Из-за чего все проблемы у нас: это страх личный у людей. <…> Я понимаю, что есть система, которая давит, но в любой системе, по моему мнению, очень много свободы внутри», — заметила Ольга Цветкова.



Администрация «Ингосстраха» во время театральной репетиции накануне была очень недовольна готовящейся акцией Фото: Илья Калинин