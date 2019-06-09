Больше тысячи новосибирцев пришли посмотреть на Кубок Гагарина

Каждый болельщик мог сфотографироваться с кубком и получить карточку с автографом Константина

Сегодня днём в ТРЦ «Галерея Новосибирск» бывший воспитанник ХК «Сибирь», а сейчас игрок московского клуба ЦСКА Константин Окулов встретился с болельщиками и показал Кубок Гагарина. «Количество людей сложно оценить. Но мы раздали порядка 600 талонов на вход. Но родители с детьми и люди с ограниченными возможностями проходили без очереди, без талонов. Плюс многие брали один талон на семью. Я думаю, пришло больше тысячи человек», — рассказал корреспонденту НГС один из организаторов встречи.

Новосибирцы выстроились в длинную очередь, чтобы встретиться со спортсменом Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Он пояснил, что желающих было очень много, а время ограниченно, поэтому полноценно пообщаться с хоккеистом у болельщиков не получилось. Однако каждый мог сфотографироваться со спортсменом.