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Спорт

Больше тысячи новосибирцев пришли посмотреть на Кубок Гагарина

Его привёз бывший игрок «Сибири» Константин Окулов

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Каждый болельщик мог сфотографироваться с кубком и получить карточку с автографом Константина

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сегодня днём в ТРЦ «Галерея Новосибирск» бывший воспитанник ХК «Сибирь», а сейчас игрок московского клуба ЦСКА Константин Окулов встретился с болельщиками и показал Кубок Гагарина. 

«Количество людей сложно оценить. Но мы раздали порядка 600 талонов на вход. Но родители с детьми и люди с ограниченными возможностями проходили без очереди, без талонов. Плюс многие брали один талон на семью. Я думаю, пришло больше тысячи человек», — рассказал корреспонденту НГС один из организаторов встречи.

Новосибирцы выстроились в длинную очередь, чтобы встретиться со спортсменом

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Он пояснил, что желающих было очень много, а время ограниченно, поэтому полноценно пообщаться с хоккеистом у болельщиков не получилось. Однако каждый мог сфотографироваться со спортсменом.

«Проводили конкурсы, разыгрывали шайбы с автографами Константина. Каждый болельщик получал карточку с автографом. Он вчера всю ночь, весь вечер подписывал карточки для этого мероприятия. Также было интерактивное табло, где показывались все голы Константина в молодёжном хоккее и в Континентальной Хоккейной Лиге, где он играет. Плюс работал хоккейный тренажёр. Болельщики могли посоревноваться, побросать шайбу на скорость», — добавил организатор.

Днём ранее Константин Окулов встретился со следж-хоккеистами — детьми, которые играют в хоккей на санях. Кроме этого, он поучаствовал в ежегодном благотворительном футбольном турнире среди корпоративных команд.

Кубок Гагарина и раньше привозили в Новосибирск. Три года назад тур трофея по российским городам организовывала компания «Балтика». Чтобы сфотографироваться с Кубком в СТЦ «МЕГА», новосибирцы выстраивались в очередь.

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Александра Трофименко

ТЕГИ

ХК СибирьКонстантин ОкуловКубок Гагарина

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КОММЕНТАРИИ (8)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
9 июн 2019 в 16:52

Еще успею? Сейчас нахожусь в Плотниково.

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Ржака
9 июн 2019 в 17:11

У меня есть фото с Малкиным и кубком Стэнли в Москве когда он привозил его...

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Директор Завода (Ржака)
9 июн 2019 в 17:00

Я на Кубок Стэнли посмотрю в Чехии. Пастрняк и Крэйчи привезут.