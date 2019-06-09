Больше тысячи новосибирцев пришли посмотреть на Кубок Гагарина

Сегодня днём в ТРЦ «Галерея Новосибирск» бывший воспитанник ХК «Сибирь», а сейчас игрок московского клуба ЦСКА Константин Окулов встретился с болельщиками и показал Кубок Гагарина.
«Количество людей сложно оценить. Но мы раздали порядка 600 талонов на вход. Но родители с детьми и люди с ограниченными возможностями проходили без очереди, без талонов. Плюс многие брали один талон на семью. Я думаю, пришло больше тысячи человек», — рассказал корреспонденту НГС один из организаторов встречи.
Он пояснил, что желающих было очень много, а время ограниченно, поэтому полноценно пообщаться с хоккеистом у болельщиков не получилось. Однако каждый мог сфотографироваться со спортсменом.
«Проводили конкурсы, разыгрывали шайбы с автографами Константина. Каждый болельщик получал карточку с автографом. Он вчера всю ночь, весь вечер подписывал карточки для этого мероприятия. Также было интерактивное табло, где показывались все голы Константина в молодёжном хоккее и в Континентальной Хоккейной Лиге, где он играет. Плюс работал хоккейный тренажёр. Болельщики могли посоревноваться, побросать шайбу на скорость», — добавил организатор.
Днём ранее Константин Окулов встретился со следж-хоккеистами — детьми, которые играют в хоккей на санях. Кроме этого, он поучаствовал в ежегодном благотворительном футбольном турнире среди корпоративных команд.
Кубок Гагарина и раньше привозили в Новосибирск. Три года назад тур трофея по российским городам организовывала компания «Балтика». Чтобы сфотографироваться с Кубком в СТЦ «МЕГА», новосибирцы выстраивались в очередь.