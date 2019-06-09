Танцы и борьба: на Михайловской набережной отмечают Сабантуй (фоторепортаж)

В программе Сабантуя — танцы, песни и национальная борьба

Сегодня утром на Михайловской набережной Новосибирска начался традиционный Сибирский Сабантуй – 2019, на котором собрались гости и делегации более чем из 40 регионов России.

На праздник съехалось множество гостей из других регионов Фото: Александр Ощепков / НГС

Торжественное открытие состоялось на территории набережной. Также там развернулось сразу несколько творческих площадок. Жители города могли посмотреть концертную программу и поиграть в национальные игры разных народов.

Зрители наблюдают за праздником с трибун Фото: Александр Ощепков / НГС

Кроме этого, в парке развернулась ярмарка, где посетители могли попробовать блюда национальной кухни.

На ярмарке можно попробовать блюда национальной кухни Фото: Александр Ощепков / НГС

На месте развернулась интерактивная площадка «Татарское подворье», оборудование для которой привезли специально из Татарстана. Она представляет собой быт традиционной сельской семьи. На ней размещены действующая баня, дом и сарай с животными.

На интерактивную площадку привезли животных — уток, кур и даже корову Фото: Александр Ощепков / НГС

Жители Новосибирска фотографируются в традиционной сельской избе Фото: Александр Ощепков / НГС

Как всегда, центральным событием Сабантуя стали соревнования по татарской национальной борьбе. Победителю обещают главные призы — автомобиль и живого барана.

Борцы сражались за серьёзные призы — автомобиль и живого барана Фото: Александр Ощепков / НГС

Кажется, победитель определён Фото: Александр Ощепков / НГС

«Сабантуй — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ, отмечается более чем в 50 регионах России и 30 зарубежных странах — после завершения сева, символизируя преемственность прошлого, настоящего и будущего, объединяя вокруг людей всех возрастов и профессий, наций и верований», — отмечает пресс-центр мэрии.

В программе выступали гармонисты, которые исполняли национальную музыку Фото: Александр Ощепков / НГС

В Новосибирске этот праздник отмечается уже более 25 лет.