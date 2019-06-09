Танцы и борьба: на Михайловской набережной отмечают Сабантуй (фоторепортаж)

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6 мая 2019
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В программе Сабантуя — танцы, песни и национальная борьба
Фото: Александр Ощепков / НГС
Сегодня утром на Михайловской набережной Новосибирска начался традиционный Сибирский Сабантуй – 2019, на котором собрались гости и делегации более чем из 40 регионов России.
Торжественное открытие состоялось на территории набережной. Также там развернулось сразу несколько творческих площадок. Жители города могли посмотреть концертную программу и поиграть в национальные игры разных народов.
Кроме этого, в парке развернулась ярмарка, где посетители могли попробовать блюда национальной кухни.
На месте развернулась интерактивная площадка «Татарское подворье», оборудование для которой привезли специально из Татарстана. Она представляет собой быт традиционной сельской семьи. На ней размещены действующая баня, дом и сарай с животными.
Как всегда, центральным событием Сабантуя стали соревнования по татарской национальной борьбе. Победителю обещают главные призы — автомобиль и живого барана.
«Сабантуй — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ, отмечается более чем в 50 регионах России и 30 зарубежных странах — после завершения сева, символизируя преемственность прошлого, настоящего и будущего, объединяя вокруг людей всех возрастов и профессий, наций и верований», — отмечает пресс-центр мэрии.
В Новосибирске этот праздник отмечается уже более 25 лет.