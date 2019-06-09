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Город

Новосибирские волонтёры спасают кота, которого неизвестные заживо похоронили в коробке

Врачи говорят, что животное упало с высоты

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Кто-то оторвал одну из створок коробки и оставил коту кусок пиццы

Фото: предоставлено Оксаной Масловой

Новосибирские волонтёры приюта «Дари добро» спасают кота, которого буквально похоронили заживо: его оставили под кустом в коробке, плотно заклеенной скотчем.

«Мне скинули информацию о том, что нашли коробку, замотанную скотчем. В ней лежит кот. Искали людей, кто сможет его пролечить, кураторов. В итоге никого не нашли. Мы согласились его вылечить. Вот такая у нас предыстория, что просто лежит кот в кустах. Откуда его привезли, никто не знает. Но дело всё в том, что в том районе нет высоких домов. Там просто частный сектор. А врач в клинике сказала, что у кота высотный синдром. То есть кот упал с высоты, и у него переломы, характерные именно такой травме: разбита губа, разбиты зубы, два перелома передних лап, причём одна лапа сломана в двух местах. У него пневмоторакс, это когда животное не может дышать, потому что лёгкие увеличены и они не сжимаются. Кот в данный момент в реанимации», — рассказала корреспонденту НГС волонтёр приюта Оксана Маслова.

По её словам, кто-то открыл одну створку коробки и оставил коту кусок пиццы, который он не мог есть. Сейчас животному требуется три или четыре операции, на которую волонтёры собирают деньги — около 70 тысяч рублей.

В феврале волонтёры приюта «Дари добро» спасали кота с пулей в черепе.

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ТЕКСТ

Александра Трофименко

ТЕГИ

волонтёрызоозащитники

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КОММЕНТАРИИ (54)

Зоошиза
9 июн 2019 в 17:57

Полно людей, которым требуется указанная сумма, но зоозащитники продолжают помогать животным, а не людям, которым нужны деньги для мед.помощи.

вован
9 июн 2019 в 18:15

70 тыс. на кота? С ума сошли, усыпить чтоб не мучился и дело с концом.

9 жизней
9 июн 2019 в 17:57

Разве кошки могут получить травму при падении с высоты?