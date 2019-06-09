«Я буду продолжать»: новосибирцы снова вышли на одиночные пикеты в поддержку Ивана Голунова

Днём в воскресенье, 9 июня, новосибирцы второй день подряд вышли на одиночные пикеты в поддержку журналиста Ивана Голунова, который был арестован в Москве в прошлую пятницу. «Я личный друг Вани. Помимо всего прочего, мы знакомы лет 15 или 17, в том числе работали вместе на одном отрезке времени, когда он приезжал в Новосибирск и недолго работал в новосибирском бюро "Ведомостей". <...> [Пришла,] потому что это всё трогает до глубины души. Это всё отвратительно, нагло. Не знаю даже, как комментировать, всё настолько очевидно. <…> Плохо сплю уже две ночи, как стало это известно. Не знаю, чем можно деятельно помочь. Вот один из способов, который приходит на ум», — рассказала бывшая коллега Ивана Голунова Юлия Дрокова.



На пикет вышли не только журналисты, но и обычные жители Новосибирска.

Фото: Александра Трофименко / НГС

«Я неравнодушный житель этого города, который так же, как и многие другие жители, пришёл сюда. Меня возмущает сама ситуация, потому что я считаю, что журналист не должен сидеть за свою профессиональную деятельность. Также я считаю, в принципе, какой бы человек ни был, ему нельзя подбрасывать наркотики, пытаться его посадить. Это неправильно», — объяснил студент Артур Лукьянов.

Елена планирует ходить на пикеты, пока Ивана Голунова не выпустят на свободу Фото: Александра Трофименко / НГС

По наблюдениям корреспондента НГС, сегодня на месте пикетов не было полиции, участники стояли с плакатами недалеко от фонтана.

«Я сюда пришла, потому что нельзя задерживать журналистов за то, что они хорошо делают свою работу. <...> То, что его отправили под домашний арест благодаря тому, что вчера и позавчера на улицы вышло очень много людей, которые его поддержали, — я думаю, что очень большую роль сыграла поддержка. По этой статье очень редко отправляют под домашний арест. Именно поэтому я буду продолжать ходить на одиночные пикеты, пока Ваню Голунова не освободят, а всех, кто сфабриковал это дело, не накажут и не посадят», — пояснила журналистка НГС Елена Гурьянова.