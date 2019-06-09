Отбросило в столб: в Октябрьском районе столкнулись седан и минивэн

Утром в воскресенье, 9 июня, в Октябрьском районе Новосибирска на пересечении улиц Добролюбова и Кирова столкнулись минивэн «Мазда» и седан «Тойота».
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в результате столкновения седан врезался в металлическое ограждение. У него сильно повреждены передняя и задняя части. Минивэн получил серьёзные повреждения передней части. На месте работали несколько экипажей полиции и реанимобиль. Читатели сообщают, что на месте есть пострадавшие.
В полиции информацию о ДТП подтвердили.
«Да, было столкновение. Там пострадавших нет», — коротко сообщили в пресс-службе.
Вчера вечером в центре Новосибирска столкнулись такси и легковушка: пострадали два человека.