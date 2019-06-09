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Происшествия

Отбросило в столб: в Октябрьском районе столкнулись седан и минивэн

На месте работал реанимобиль

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Оба автомобиля получили серьёзные повреждения

Фото: предоставлено читательницей Анной

Утром в воскресенье, 9 июня, в Октябрьском районе Новосибирска на пересечении улиц Добролюбова и Кирова столкнулись минивэн «Мазда» и седан «Тойота».

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в результате столкновения седан врезался в металлическое ограждение. У него сильно повреждены передняя и задняя части. Минивэн получил серьёзные повреждения передней части. На месте работали несколько экипажей полиции и реанимобиль. Читатели сообщают, что на месте есть пострадавшие.

В полиции информацию о ДТП подтвердили.

«Да, было столкновение. Там пострадавших нет», — коротко сообщили в пресс-службе.

Вчера вечером в центре Новосибирска столкнулись такси и легковушка: пострадали два человека.

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КОММЕНТАРИИ (13)

С левого берега
9 июн 2019 в 12:33

Заборы эти опасны для всех, пешеходов и водителей. Не раз протыкали автомобили насквозь, и мелкие сварные элементы могут отлететь в проходящих людей.

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Matrix_Agent
9 июн 2019 в 12:34

"Как сообщают очевидцы в социальных сетях". С буквы "Ж" начинаются два общеизвестных слова. Первое - "журналистика". Второе - "НГС".

непруль
9 июн 2019 в 13:31

И снова пруль - участник аварии... Когда же они все перебьются??)