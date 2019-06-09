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Происшествия

В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на трассе под Новосибирском

Один из автомобилей выехал на встречную полосу

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В аварии погибли три человека

Фото: пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области

В минувшую субботу, 8 июня, на трассе в Новосибирской области произошла смертельная авария. В полиции уточнили обстоятельства ДТП.

«В 10:35 житель Кемерово 1963 года рождения, управляя автомобилем Nissan Qashqai, двигался по автодороге К19р в направлении Новосибирска и в пути следования, на 86-м километре, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Premio», — сообщили в ведомстве.

В результате столкновения погибли три человека: водитель «Ниссана» и два пассажира «Тойоты» — 31-летняя женщина и 6-летний ребёнок. В аварии также пострадал водитель «Тойоты» — он получил травмы колена и грудной клетки.

На прошлой неделе на трассе в Новосибирской области столкнулись две «Тойоты Камри» — погибли два человека и пострадали ещё трое

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Александра Трофименко

ТЕГИ

смертельное ДТП

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КОММЕНТАРИИ (44)

буревестник
9 июн 2019 в 11:36

Пусть лучше в полиции уточнят кто им заказал арест журналиста Медузы Ивана Голунова.

бир
9 июн 2019 в 11:33

21 век, федеральная трасса. Однополосная дорога, нет разделителей.
В то время как на двухполосных дорогах с разделителями просто нет возможности выехать в лоб встречному авто

Четник
9 июн 2019 в 11:59

Ведро с левым рулём,вылетело на встречку. Решает не расположение руля,прокладка между рулём и сидением!