В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на трассе под Новосибирском

В минувшую субботу, 8 июня, на трассе в Новосибирской области произошла смертельная авария. В полиции уточнили обстоятельства ДТП.

«В 10:35 житель Кемерово 1963 года рождения, управляя автомобилем Nissan Qashqai, двигался по автодороге К19р в направлении Новосибирска и в пути следования, на 86-м километре, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Premio», — сообщили в ведомстве.

В результате столкновения погибли три человека: водитель «Ниссана» и два пассажира «Тойоты» — 31-летняя женщина и 6-летний ребёнок. В аварии также пострадал водитель «Тойоты» — он получил травмы колена и грудной клетки.