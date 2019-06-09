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Город

Новосибирские дайверы достали из озера 20 килограммов мусора (видео)

А акции приняли участие 16 человек

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Дайверы чистили озеро весь день

Фото: предоставлено Анной Трипольской-Эрман

В субботу, 8 июня, новосибирские дайверы из клуба «ВремяНырять» очистили дно озера Алфёрово от бытового мусора и старых рыболовных сетей. Волонтеры провели это мероприятие в рамках Международного дня очистки водоёмов.

«Обычно этот день отмечается в первое воскресенье июня. Но у нас получилось на неделю позже, потому что мы, честно говоря, ждали хотя бы небольшого улучшения погоды. <…> Но вчера нам легче не было в этом смысле. <…> Почему это озеро? Потому что это самое прозрачное озеро. Дайверы чистят обычно те водоёмы, в которых они обычно ныряют. Свои «домашние» водоёмы. Для нас, конечно, «домашний» водоём именно этот, самый близкий к городу водоём с приемлемой прозрачностью воды» — рассказала корреспонденту НГС руководитель дайвингового клуба Анна Трипольская-Эрман.

В акции приняли участие 16 человек

Фото: предоставлено Анной Трипольской-Эрман

Дайверы доставали из озера бытовой мусор, рыболовные принадлежности, пластиковые бутылки, потому что озеро Алфёрово является одним из любимых мест новосибирцев для кемпинга, отдыха на природе и рыбалки.

«Соответственно, мусор там либо обычный бытовой пластиковый, либо рыбацкий. Это сети, раколовки брошенные, спиннинги утерянные. Но сути, их в любом случае надо доставать, потому что на них свинцовые грузы находятся. А свинец в воде — это всегда очень плохо», — пояснила Анна.

Всего в акции участвовало 16 человек. За день им удалось достать из озера около 20 килограммов мусора.

Вчера новосибирские волонтёры собрали в лесопарке имени академика Синягина несколько грузовиков мусора.

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ТЕГИ

Дайверыочистка водоема

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КОММЕНТАРИИ (23)

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
9 июн 2019 в 12:07

Новосибирцы обожают загадить родную природу.
У новосибирцев везде так изгажено.
В квартирах, в нечищенной обуви, в подъездах, в машинах, на природе, в мятой одежде....
Любимое занятие новосибирцев - гадить.

АК!
9 июн 2019 в 11:52

интересно, а гоминиды вида хомо-сапиенс когда нибудь поймут, что лучше НЕ ГАДИТЬ В СВОЕМ ДОМЕ?

Алекс
9 июн 2019 в 11:53

Что такое 20кг? Собрали бы 2 тонны, вот тогда стоило бы написать новость((