Новосибирские дайверы достали из озера 20 килограммов мусора (видео)

В субботу, 8 июня, новосибирские дайверы из клуба «ВремяНырять» очистили дно озера Алфёрово от бытового мусора и старых рыболовных сетей. Волонтеры провели это мероприятие в рамках Международного дня очистки водоёмов.

«Обычно этот день отмечается в первое воскресенье июня. Но у нас получилось на неделю позже, потому что мы, честно говоря, ждали хотя бы небольшого улучшения погоды. <…> Но вчера нам легче не было в этом смысле. <…> Почему это озеро? Потому что это самое прозрачное озеро. Дайверы чистят обычно те водоёмы, в которых они обычно ныряют. Свои «домашние» водоёмы. Для нас, конечно, «домашний» водоём именно этот, самый близкий к городу водоём с приемлемой прозрачностью воды» — рассказала корреспонденту НГС руководитель дайвингового клуба Анна Трипольская-Эрман.