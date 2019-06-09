У гостей не было и шанса: сборная России разгромила Сан-Марино в матче отборочного турнира ЧЕ

Сегодня, 8 июня, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске прошёл матч отборочного турнира чемпионата Европы — 2020, в котором встретились соперники по группе I — сборные России и Сан-Марино.

Капитаном российской сборной стал Артём Дзюба. Также в состав команды вошли Гилерме, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Алексей Миранчук, Антон Миранчук и Александр Головин.

Ожидаемым лидером встречи стала сборная России. Хозяева очень агрессивно начали матч, заставив гостей засесть в обороне.



Футболисты российской сборной несколько раз пробили по воротам, но в цель мяч попал только на 25-й минуте встречи. Счёт матча открыл Александр Головин, пробив от правого края штрафной, после чего мяч срикошетил от сан-маринского защитника.

Шесть минут спустя отличился и капитан, с пенальти удвоив счёт. Дзюба переиграл вратаря и отправил мяч в угол ворот.

В первом тайме россияне забили ещё два гола. На 36-й минуте Кудряшов пробил в дальнюю девятку, а за четыре минуты до перерыва отличился Антон Миранчук, точно попав по воротам.

Так выглядел четвёртый гол матча:

Казалось, что во втором тайме россияне решили больше не забивать, но под конец матча разошёлся Артём Дзюба, с разницей в несколько минут забивший два гола и оформивший хет-трик в этом матче. Не остался в стороне и Фёдор Смолов, забив седьмой гол в ворота сан-маринцев, а потом и сделав дубль за семь минут до конца матча. Ну и совсем невероятный гол под самый занавес забил Дзюба. Это его четвёртый гол в матче, так называемый покер.

Судьи добавили ещё четыре минуты к основному времени, дав россиянам возможность забить десятый гол, но не срослось. Итоговый счёт встречи — 9:0 в пользу сборной России. И эта победа стала самой крупной в истории нашей сборной. Отметим, что команда Сан-Марино всего раз в своей истории выигрывала матч, а последний гол забила в далёком 2014 году.